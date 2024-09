Geschreven door Esmee van Voorn

23 september 2024 15:55

Telstar/Schoonderbeek verliest thuis van Tweemaal Zes





HOEVELAKEN - Op zaterdag 21 september stond de belangrijke wedstrijd tussen Telstar/Schoonderbeek 1 en Tweemaal Zes 1 op het programma. In een competitie met kleine poules is het cruciaal om te winnen om zicht te houden op de bovenste twee plekken.

Telstar begon goed en scoorde de eerste twee doelpunten, maar TZ liet al snel zien dat ze langere aanvallen konden spelen. De wedstrijd ging lang gelijk op, waarbij TZ telkens op voorsprong kwam en Telstar steeds weer langszij kwam. Beide verdedigende linies hielden elkaar goed in bedwang, waardoor de doelpunten schaars bleven. Door veel verdedigende rebounds van beide kanten ging de bal vaak heen en weer.

Nieuw plan

Telstar slaagde er niet in om echt door te drukken en meerdere keren achter elkaar te scoren. Hoewel de rood-witten een aantal keer goed doorbraken met sterke aanvalscombinaties, resulteerden niet alle kansen in doelpunten. Timon Groen bracht Telstar nog op gelijke hoogte met 7-7 via een strafworp, maar TZ sloeg vlak voor rust toe met twee snelle doelpunten. Met een 7-9 achterstand moest Telstar in de rust een nieuw plan bedenken.

Na rust kwam TZ scherper uit de kleedkamer en scoorde direct uit een strafworp. Met goed uitgespeelde aanvallen liepen ze verder uit naar 7-12. Beide teams waren zoekende en maakten fouten in de verdediging, wat leidde tot kansen uit standaardsituaties. Joost Geluk scoorde een mooie vrije bal, gevolgd door strafworpen aan beide kanten, maar het lukte Telstar niet om het gat te dichten. Sarah van der Meer en Esmee van Voorn wisten nog te scoren, waardoor Telstar met nog tien minuten te spelen op 12-15 kwam. Dit was het moment om de wedstrijd te kantelen, maar TZ bleef rustig en speelde lange aanvallen uit zonder zich opgejaagd te voelen. Telstar kreeg geen grip op het spel en in de slotfase liep TZ uit naar een geflatteerde eindstand van 12-17.

Derde plek

Door deze nederlaag zakt Telstar naar de derde plek, wat een teleurstelling is. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar in Bodegraven. Drie weken geleden eindigde de ontmoeting in 12-12, dus er staat een spannende wedstrijd op de planning. Vriendenschaar staat bovenaan in de poule en is de laatste weken in vorm. Telstar zal met een sterk plan moeten komen om de strijd om de bovenste plekken voort te zetten.