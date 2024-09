Geschreven door Esmee van Voorn

16 september 2024 11:27

Telstar/Schoonderbeek 1 wint derby na een spannende slotfase





HOEVELAKEN - Na het behalen van twee belangrijke punten in Leusden door Telstar 2, reist de selectie van Telstar af naar Amersfoort voor de derby tegen MIA 1. Net als vorige week schijnt de zon en de spelers zijn vastberaden om hun eerste overwinning van het seizoen te boeken. Echter, het is MIA dat sterk uit de startblokken komt.

Telstar lijkt overdonderd door het goed verdedigende spel van MIA en slaagt er niet in om hun aanval goed op te zetten. Ze komen 6-2 achter, waarna coach Maarten de Jong besluit een time-out te nemen. Er moet iets veranderen, terug naar de basis. Punt voor punt kruipt Telstar dichterbij en sluit het gat.

Voorsprong voor Telstar

Loïs de Korte neemt de ploeg op sleeptouw met enkele fraaie afstandsschoten. In het andere vak is het Sander Voets die opstaat. Beide vakken spelen sterk en Telstar neemt de leiding. Na de 8-9 blijft het even spannend, maar uiteindelijk is het opnieuw Loïs de Korte die met een doeltreffend schot Telstar op 10-14 zet. MIA moet in de rust bespreken hoe ze dit kunnen keren.

Vlak na rust scoort Carmen de Groot haar tweede afstandsschot en Telstar lijkt comfortabel in de wedstrijd te zitten. Maar MIA komt terug. Telstar heeft in deze fase moeite om te scoren; de ballen vallen minder makkelijk. Aan de andere kant kan MIA vaker succesvol zijn in de één-tegen-één-situaties. Ze naderen tot 14-15 en met nog een kwartier te spelen is het spannend in Amersfoort. De thuisploeg wisselt wat en speelt vooral met de dames voorin. Hoewel de dames van MIA veel aanvallende kracht tonen, staan ook de dames van Telstar hun mannetje. Toch komt MIA terug tot 17-17.

Reden tot blijdschap

Dan is het Britt Oosterbroek die twee cruciale afstandsschoten op rij scoort. Er is te weinig tijd voor MIA om nog terug te komen. Telstar speelt het rustig uit en Sander Voets sluit af met een prachtig doelpunt. De eindstand is 17-20. Naast de overwinning heeft Telstar nog een reden tot blijdschap. Britt van den Top maakte na een langdurige knieblessure weer haar eerste minuten. Ze werkt nu aan haar comeback naar volledige wedstrijden. Afgelopen zaterdag liet ze zien dat ze na een lange periode makkelijk weer aansluiting vindt bij Telstar 1.

Het vlaggenschip heeft goede zaken gedaan. Ze staan samen met Vriendenschaar 1 bovenaan in de poule, maar Tweemaal Zes volgt op slechts één punt achterstand op de derde plek. Telstar kan volgende week een grote stap zetten als ze winnen.