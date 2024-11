Geschreven door Esmee van Voorn

18 november 2024 9:46

Telstar/Schoonderbeek boekt eerste zaaloverwinning in spannend duel tegen Noviomagum





HOEVELAKEN - Na een gelijkspel van Telstar 2 tegen Wageningen 4 was het aan het eerste team om in de tweede speelronde van het zaalseizoen de eerste punten binnen te halen. Telstar startte scherp. De thuisploeg opende de score met een zuiver afstandsschot en reageerde direct na de gelijkmaker van de bezoekers met twee snelle goals.

Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat Noviomagum moeite had om de solide verdediging van Telstar te doorbreken. Noviomagum had veel kansen nodig om een goal te maken. De bezoekers werden vaak naar de buitenkant van het veld gedwongen, terwijl de Hoevelakers met goed spel en een hoog aanvalspercentage het verschil al snel uitbouwden naar een comfortabele 8-1 voorsprong.

Voorsprong

Noviomagum vocht zich langzaam terug in de wedstrijd. Met een aantal late goals in de eerste helft verkleinden de bezoekers de achterstand, maar Telstar hield stand en ging met een 11-5 voorsprong de kleedkamer in.

Noviomagum opende in de tweede helft de score met een doorloopbal. Na rust voerden de bezoekers de druk op, met name door veel dreiging naar binnen. De thuisploeg leek even te worstelen met het spel van de bezoekers en kwam aanvallend minder goed uit de verf. Toch bleef Telstar hard werken voor elkaar en hield het overzicht in waar de kansen lagen. Echter, ook Noviomagum had in de tweede helft een beter plan klaarliggen, waardoor ze de stand wisten te verkleinen naar 14-11.

Verschil wordt kleiner

Bij een actie naar binnen floot de scheidsrechter voor een strafworp, waarmee Noviomagum het verschil terug kon brengen naar twee punten. Deze kans bleef echter onbenut. Direct daarna bracht Sarah van der Meer de thuisploeg via een belangrijk doelpunt het verschil weer naar drie. Noviomagum besloot vervolgens extreem achter te verdedigen, maar Telstar liet zich niet van de wijs brengen.

Met zorgvuldig uitgespeelde aanvallen en ijskoude afrondingen op de korte kansen werd het verschil opnieuw vergroot en bij een stand van 17-12 stond het Hoevelakens kwartiertje op het bord.

Spanning voelbaar

In de slotfase leek de wedstrijd alsnog spannend te worden. Noviomagum miste eerder al een strafworp, maar ook Telstar verzilverde deze niet. Noviomagum verkleinde het gat opnieuw en bracht de stand terug naar 18-16, met nog acht minuten te spelen. Toen de scheidsrechter opnieuw floot voor een strafworp voor Noviomagum, werd de spanning voelbaar. Deze keer maakten de bezoekers de kans wel af, en met nog één punt verschil lag de wedstrijd weer open.

Telstar reageerde echter direct met een doelpunt, maar ook Noviomagum wist weer een strafworp te versieren. Met nog 48 seconden op de klok kregen de bezoekers de kans om de aansluitingstreffer te maken, maar wederom ging deze mis. Telstar heroverde de bal en sloot de wedstrijd af met een doelpunt van Carmen de Groot. De scheidsrechter floot af bij een eindstand van 20-17, waarmee de Hoevelakers hun eerste zaalpunten veiligstelden.

Terechte winnaar

Na een 8-1 voorsprong had deze wedstrijd niet meer spannend mogen morgen. Toch heeft Telstar de hele wedstrijd aan de goede kant van de score gestaan en is daarmee de terechte winnaar. Deze overwinning geeft de Hoevelakers de broodnodige punten in deze zware poule, waarin elke overwinning belangrijk is.

Zaterdag speelt Telstar opnieuw een thuiswedstrijd, ditmaal tegen Apeldoorn 1. Beide teams hebben één keer gewonnen en één keer verloren, maar Apeldoorn heeft een hoog scorend vermogen laten zien. Telstar zal verdedigend scherp moeten zijn om opnieuw punten te pakken.