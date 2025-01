Geschreven door Esmee van Voorn

14 januari 2025 10:07

Telstar/Schoonderbeek opent 2025 met overtuigende zege op Tiel ’72





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag stond de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar op het programma, een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Tiel ’72. Na een welverdiende kerstvakantie was de ploeg van Maarten de Jong klaar om de competitie met een goed gevoel te hervatten.

De belangen waren duidelijk: winst zou Telstar dichter bij de bovenste regionen van de eerste klasse brengen, terwijl verlies de druk op de onderste regionen zou vergroten. Toch werd Tiel ’72 niet onderschat, want de ploeg uit Tiel heeft al bewezen verrassend uit de hoek te kunnen komen, zoals hun winst op kampioenskandidaat Antilopen eerder dit seizoen.

Sterke start en een comfortabele voorsprong bij rust

Telstar zette meteen de toon en opende de score via een strafworp, maar Tiel ’72 reageerde direct en bracht de stand op 1-1. In de beginfase hadden beide ploegen moeite om te scoren door sterke verdedigende rebounds, wat resulteerde in korte aanvallen en een doelpuntloze periode. Het was Tiel ’72 dat de leiding nam met 1-3, maar Telstar herpakte zich en trok de stand gelijk.

Richting het einde van de eerste helft draaide Telstar een tandje bij. Met een combinatie van afstandsschoten, slimme korte kansen en strafworpen werd een belangrijk gat geslagen. Bij een ruststand van 13-8 voelde het team dat de wedstrijd onder controle was. Uitblinker Sarah van der Meer verwoordde het als volgt: “We hebben twee helften goed gespeeld en knokten ons ruim op tijd na een achterstand in de beginfase terug. Het leek even een taaie, stroeve wedstrijd te worden, maar voor rust bouwden we een comfortabele marge op. We pakten dit direct na rust door, waardoor we in de tweede helft niet meer in de problemen zijn gekomen, in tegenstelling tot de wedstrijd ervoor.”

Telstar blijft domineren

Telstar begon de tweede helft zoals ze de eerste hadden afgesloten: scherp en met veel controle. De thuisploeg breidde de voorsprong verder uit en kwam op 18-10. Dankzij sterke aanvallende rebounds konden lange aanvallen worden gespeeld, wat de druk bij Tiel ’72 verhoogde. De bezoekers probeerden met mooie schoten en doorloopballen nog terug te komen, maar Telstar hield de voorsprong comfortabel op zeven punten.

In de slotfase kabbelde de wedstrijd voort. Hoewel Tiel ’72 nog een aantal treffers maakte, bleef Telstar het spel dicteren en liep de score verder op. Met een eindstand van 26-17 liet de ploeg zien volwassen en gecontroleerd een wedstrijd uit te kunnen spelen.

Vierde in de poule

Telstar heeft met deze winstpartij goede zaken gedaan en staat nu op een mooie vierde plek in de poule. Met 9 punten staat de ploeg op slechts één punt achterstand van de top drie. De spanning aan de bovenkant van de ranglijst is groot en alles ligt nog open.

Komende zaterdag speelt de selectie opnieuw een thuiswedstrijd, ditmaal tegen Antilopen/Bloemendal Bouw 1. Deze ploeg, die aan de bovenkant van de ranglijst meedraait, won eerder dit seizoen van Telstar met 20-15 in Leusden. De Hoevelakers hebben dus iets goed te maken en hopen de goede reeks door te zetten.