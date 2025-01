Geschreven door Esmee van Voorn

20 januari 2025 11:37

Telstar/Schoonderbeek pakt in thriller tegen Antilopen een zwaarbevochten punt





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag stond de kraker tussen Telstar en Antilopen op het programma. Antilopen stond voorafgaand aan de wedstrijd met slechts één punt voorsprong bovenaan de ranglijst, terwijl Telstar in topvorm verkeerde na een reeks overwinningen. De belangen waren groot: winst betekende voor beide ploegen aansluiting bij de top. Bij een nederlaag was dat nog steeds mogelijk, maar werden ze wel meer afhankelijk van anderen uit deze poule.

De volle tribunes, gevuld met zowel Telstar- als Antilopensupporters, zorgden voor een geweldige ambiance en moedigden beide ploegen luidkeels aan. Dit legde de basis voor een meeslepende wedstrijd waarin de ploegen tot het uiterste gingen.

Eerste helft: aanvallen om en om, geen ruimte voor fouten

In tegenstelling tot eerdere wedstrijden waren het de bezoekers die direct de score opende met een doorloopbal, maar Telstar trok direct de stand gelijk. In de beginfase ging het duel gelijk op, met weinig kansen die nodig waren om te scoren. Het publiek werd getrakteerd op een hoog baltempo en sportieve duels.

Foto: Telstar/Schoonderbeek

Toch sloop er na de 3-3 wat slordigheid in het aanvalsspel van Telstar. Antilopen profiteerde en pakte een voorsprong, maar Telstar vocht zich steeds knap terug. Tot aan 9-8 bleef het stuivertje wisselen en kreeg geen van beide teams de kans om uit te lopen. De Hoevelakers leken vlak voor rust een gaatje te slaan bij een 11-8 voorsprong, maar Antilopen kwam sterk terug en met een nipte 11-10 voorsprong ging Telstar de kleedkamers in.

Tweede helft: spanning tot de laatste seconde

Na rust draaiden beide ploegen langere aanvallen en was het scoringspercentage lager. Toch bleef het een boeiend schouwspel, waarbij geen van beide teams een beslissend verschil wist te maken. Opnieuw gingen de doelpunten gelijk op, waarbij Telstar telkens één punt voor kwam, maar Antilopen telkens een passend antwoord had.

Met nog een kwartier te spelen stond het 14-14 en maakte het publiek zich op voor een zinderende slotfase. Antilopen sloeg op het juiste moment een gat en liep uit naar 14-16. Telstar miste in deze fase een strafworp en had moeite om hun aanvallen te organiseren. Toch gaven de Hoevelakers niet op en werkten zich langzaam terug naar een 16-16 gelijke stand.

Bloedstollende slotfase

Op 17-18 miste Telstar opnieuw een cruciale strafworp, waarna Antilopen na een aantal aanvallen genadeloos toesloeg en de voorsprong vergrootte. Met nog drie minuten te spelen was het alle hens aan dek voor Telstar. Een prachtig afstandsschot bracht de spanning terug naar 18-19 en gaf de thuisploeg nieuw elan.

Foto: Telstar/Schoonderbeek

In de laatste minuut had Antilopen de kans om de wedstrijd definitief te beslissen, maar zij verzuimden om lange aanvallen te spelen. Telstar onderschepte de bal en kreeg in de absolute slotseconden nog een kans. In een chaotische situatie gooide Telstar de bal over de zijlijn, maar Antilopen maakte een fout door binnen 2,5 meter te passen. De scheidsrechter floot en met nog acht seconden op de klok kreeg Telstar een laatste vrije bal. Onder luid gejuich van het publiek en met de druk op haar schouders bleef vrije balspecialist Sarah van der Meer ijskoud en schoot zij de bal fenomenaal binnen: 19-19.

Laatste kans

Antilopen kreeg nog één kans vanuit de zijlijn, maar de bal sprong net uit de korf en de scheidsrechter floot af. Een zinderende wedstrijd eindigde in een terechte puntendeling.

Scherpschutter Rowan van Ginkel blikte na afloop terug op de wedstrijd: "Beide teams kwamen sterk uit de startblokken en het ging lang gelijk op. Als een ploeg uitliep, kwam de andere weer terug. Antilopen speelde een sterke tweede helft, maar wij gaven niet op en wisten de stand gelijk te trekken. Het was een spannende en leuke wedstrijd om te spelen, met natuurlijk de steun van het Telstar-publiek!"

Spannende strijd om de bovenste plekken

Gezien het wedstrijdverloop was een gelijkspel een passend resultaat. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, wisselden voorsprongen af en lieten mooi korfbal zien. Met dit resultaat blijft Telstar op een vierde plaats in de poule met 10 punten, net achter Antilopen (11 punten) en de koplopers MIA en Apeldoorn (12 punten).

Komende zaterdag reist Telstar af naar Nijmegen voor de uitwedstrijd tegen Noviomagum. Eerder dit seizoen won Telstar met 20-17, maar Noviomagum wist toen goed terug te komen in de wedstrijd. Kan Telstar de goede vorm doorzetten en opnieuw de punten pakken?