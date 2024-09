Geschreven door Esmee van Voorn

9 september 2024 16:41

Telstar/Schoonderbeek pakt slechts een punt bij eerste competitiewedstrijd





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag mocht het vlaggenschip van Telstar aantreden tegen Vriendenschaar uit Bodegraven. Een prachtige ambiance in het mooie complex in Hoevelaken, mét een lekker zonnetje.

Er volgde een rommelige periode van beide kanten. Gemiste doorloopballen, gemiste strafworpen en weinig spel. Beide teams hadden moeite om door de verdedigende linies te komen, maar hebben nog meer moeite om de kansen af te ronden. Hierdoor is het niet saai om naar te kijken, maar is het absoluut geen doelpuntenregen. Er wordt echt wel hard gewerkt, maar Telstar is zoekende naar de juiste aanvalsopzet. Als er tempo wordt gemaakt leidt dit tot goede aanvallen en dan lijkt Telstar de bovenliggende partij. Maar omdat dit nog te weinig lukt staan ze vaak aan de verkeerde kant van de score. Desondanks is de verdediging sterk, waardoor ook Vriendenschaar niet loskomt. De teams gingen de rust in met een 6-7 tussenstand.

Nadat de basis acht zijn opgelopen met het team van de week nam Rowan van Ginkel de bal uit voor de eerste aanval. Het is echter Vriendenschaar dat de openingstreffer maakt. De ploeg uit Bodegraven speelt lange aanvallen, waarbij Telstar nog een oplossing moet bedenken voor de verdedigende rebounds. Telstar, aan de andere kant, komt vooral uit in de 1-tegen-1 en heeft moeite met het spelen van een lange aanval. Toch weet Carmen de Groot met een slimmigheidje uit de vrije bal de score gelijk te trekken.

In de tweede helft is het Vriendenschaar die de score weer opent. Maar al snel maakt Joost Geluk de aansluitingstreffer en de gelijkmaker. Gaat deze wedstrijd dan eindelijk écht loskomen? Er volgen wat doelpunten heen en weer, maar na de 9-9 valt het opnieuw stil. De verdediging van Telstar doet hun werk, maar in de aanval wil de goal niet vallen. Er volgt een doelpuntloze periode voor de Hoevelakers van maar liefst 10 minuten, waar de bal drie keer uit de korf draait, maar halve goals tellen niet. Telstar staat achter, maar laat wel betere aanvallen zien en dat geeft vertrouwen voor de laatste fase van de wedstrijd.

Spannende fase

Even komt Telstar 2 punten achter, desondanks komen ze met een strafworp en een droge knal weer gelijk. Vriendenschaar krijgt op hun beurt ook weer een stip en daarmee staat het 11-12. Er volgt een heel spannende fase. Gaat Vriendenschaar aan het langste eind trekken of weet Telstar nog één keer het gaatje te dichten en er misschien nog wel overheen te gaan? Het kan alle kanten nog op met nog 10 minuten op de klok. Vriendenschaar komt maar moeilijk uit de druk van de verdediging verspeelt vaak zonder kans de bal. Waarbij het bij Telstar met veel kansen dicht bij de korf aan de afronding schort. Het is niet meer dan terecht, gezien het spel, dat Sarah van der Meer alsnog de gelijkmaker binnenschiet. Vriendenschaar probeert met wat wegtrekballen en korte kansen alsnog een overwinning binnen te slepen, maar dit lukt niet. Zo druipen beide teams ontevreden het veld af met een gelijke stand van 12-12.

Foto: Dennis van Keulen

Gezien het scoreverloop mag Telstar blij zijn met een punt, maar het gevoel na de wedstrijd is bij alle spelers anders. Zeker gezien het aantal goede kansen, de (gemiste) strafworpen en het gevoel dat er niet genoeg lukte. Als alles op zijn plek was gevallen, zoals dit in de voorbereiding bij sommige wedstrijden wel lukte, dan had Telstar gewoon moeten winnen. In deze korte competitie is elk punt belangrijk en daarom moet de ploeg er elke week weer staan om alles eruit te slepen. Helaas voelde het achteraf dat er meer in had gezeten en dat moet volgende week beter.

Derby

Komende zaterdag treft de ploeg van Maarten de Jong het team van (oud) bekende Bas Hopman. MIA 1 verloor afgelopen zaterdag en zij zullen gebrand zijn om hun eerste punten te pakken. Daarnaast zien velen dit als dé derby, dus hopen wij heel veel supporters weer aan de lijn te zien. Het is prima te combineren met een bezoekje aan Telstar 2, zelfs op de fiets is het prima te doen en zo komen we allemaal nog aan onze lichaamsbeweging op de zaterdag. Hopelijk tot dan!

Foto: Dennis van Keulen