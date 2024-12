Geschreven door Esmee van Voorn

16 december 2024 10:29

Telstar/Schoonderbeek sleept zwaarbevochten overwinning binnen tegen Victum





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag speelde Telstar 1 een belangrijke uitwedstrijd tegen Victum 1 in Houten. Met de wetenschap dat winst aansluiting zou geven naar de bovenkant van de eerste klasse en verlies de ploeg richting de onderste regionen zou drukken, stond er veel op het spel. Telstar 2 gaf eerder op de dag het goede voorbeeld door zonder problemen te winnen van Victum 2. Het was nu aan de hoofdmacht om de avond succesvol af te sluiten.

Telstar opende direct scherp en efficiënt. Twee afstandsschoten in de eerste minuten zetten de toon, waarna de ploeg verder uitliep naar 1-4. De bezoekers oogden scherper en fanatieker, terwijl Victum vooral kansen zocht in de korfzone, maar daarin goed werd verdedigd. Telstar speelde zich goed onder de verdedigende druk van Victum uit en bouwde gestaag aan een comfortabele voorsprong. Na een 1-5 tussenstand voelde de thuisploeg zich genoodzaakt een time-out te nemen, maar het was opnieuw Telstar dat de draad oppakte. De voorsprong groeide naar 2-9 en het leek een eenvoudige overwinning te worden voor de Hoevelakers.

Langzaam dichtbij

Toch kantelde de wedstrijd vlak voor rust. Victum sprokkelde met scherpe schoten langzaam punten bij elkaar, terwijl Telstar enkele slordigheden in de aanval vertoonde. Met een 7-11 ruststand had Telstar nog steeds een prima marge, maar het gevoel in de kleedkamer heerste dat de wedstrijd nog niet gespeeld was.

Na rust opende Telstar opnieuw sterk en maakte de 7-12, maar Victum gaf zich niet gewonnen en bleef aandringen. De druk van de thuisploeg zorgde ervoor dat Telstar minder makkelijk tot goede aanvallen kwam. Schoten werden van grotere afstand genomen en de kansen die wél goed werden uitgespeeld, werden onvoldoende beloond. Victum profiteerde en kwam terug tot 10-14.

Spannender

In de laatste tien minuten van de wedstrijd werd het nog spannender en het publiek zat op het puntje van hun stoel. Telstar kon aanvallend geen vuist maken en Victum rook kansen. Met doelpunten uit doorloopballen en afstandsschoten bracht de thuisploeg de marge terug naar twee: 14-16. Toen Victum met een spectaculair afstandsschot vanaf de middenlijn zelfs de aansluitingstreffer maakte, was het met nog drie minuten op de klok bloedstollend spannend.

In de absolute slotfase liet Telstar zien dat ze volwassen met deze druk om konden gaan. Victum kreeg nog twee aanvallen om de gelijkmaker te maken, maar slaagde er niet in om de korf te vinden. Telstar heroverde de bal snel en speelde de wedstrijd professioneel uit, waarmee de felbevochten 15-16 overwinning werd veiliggesteld.

Terechte winnaar

Met een tussenstand van 4-11 had deze wedstrijd niet zo spannend moeten worden. Complimenten aan Victum, dat knap terugkwam in de wedstrijd, maar uiteindelijk was Telstar gezien het spelbeeld de terechte winnaar. Voor de Hoevelakers is dit een goed moment om in de komende periode te analyseren waar ze het lieten liggen, zodat deze situatie zich niet meer voordoet.

Aanvoerder Sander Voets: “Wij blonken uit in onze sterke beginfase met een hoog rendement. Dit zorgde ervoor dat we met een aanvallend minder goede tweede helft alsnog belangrijke punten hebben weten te pakken”

Even rust, daarna nieuwe kansen in het nieuwe jaar

Na deze belangrijke overwinning gaat de competitie tijdelijk stil vanwege de kerstperiode. Telstar staat met deze twee punten nog steeds op de vijfde plek, maar kruipt dichter naar de bovenkant van de poule. De ploeg is vastbesloten om in het nieuwe jaar een sterke reeks neer te zetten.

De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar staat gepland op zaterdag 11 januari, maar eerst wordt traditiegetrouw de oliebollenwedstrijd gespeeld. Telstar wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe!