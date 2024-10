Geschreven door Sophie van der Velden

12 oktober 2024 7:30

Terugblik Coming Out Day: 'Het effect van zo'n vlag moet niet onderschat worden'





HARDERWIJK - Gisteren was het Coming Out Day; de dag waarop nationaal en internationaal extra aandacht wordt besteed aan uit de kast komen. Zo werden ook in de regio enkele activiteiten georganiseerd. Al is het lang niet voldoende, vindt Mariëtte Raap, medewerker bij Village People in Harderwijk.

Village People organiseert regelmatig evenementen voor mensen uit de LHBTI-gemeenschap. In de week rondom 11 oktober organiseren zij veel verschillende activiteiten voor de gemeenschap, zoals een feest, filmavond en transzwemmen. Sinds drie jaar doet de organisatie dit op deze manier. "Vijf jaar geleden zijn we gestart met Village People. Sindsdien zijn we gegroeid. Ik merk dat er behoefte aan is. We hebben ook veel bezoekers uit de omgeving Ermelo, Putten en Nunspeet."

In de meeste omliggende gemeenten wordt namelijk minder georganiseerd. Nunspeet kent de organisatie True Colors, die vrijdagavond 11 oktober een feest hield voor LHBTI'ers, maar in Ermelo, Putten, Nijkerk, Barneveld, Oldebroek en Elburg waren geen speciale activiteiten rondom het thema. "Het mag allemaal wel wat meer", vindt Raap.

In Harderwijk werkt Village People nauw samen met de gemeente. "Ik denk dat dat belangrijk is. We hebben een fijne samenwerking en de raad ondersteunt de LHBTI-gemeenschap." Volgens Raap is dat niet overal op de Veluwe vanzelfsprekend. "Ik denk dat het lastig ligt op veel plekken in de Biblebelt om uit de kast te komen. Mensen zoeken het meer in de grote steden, waar je anoniemer bent en minder opvalt. Het zou mooi zijn als iedereen overal geaccepteerd wordt, maar de realiteit ligt anders", aldus Raap.

Volgens haar ligt daar dan ook juist een rol bij de gemeenten. Het uiten van acceptatie naar de gemeenschap kan op kleine manieren: "Bijvoorbeeld door een stockfoto van twee mannen of twee vrouwen achter de kinderwagen in het gemeenteblad te zetten." Ook het hijsen van de regenboogvlag is volgens Raap een stap in de goede richting.

Hoewel de meeste gemeenten in de regio de vlag dan ook hijsen op Coming Out Day, doet niet iedere gemeente daar aan mee. "Het is in Barneveld niet gebruikelijk om op het gemeentehuis andere vlaggen te gebruiken van de Nederlandse en de Barneveldse vlag", reageert Allard Schimmel, woordvoerder van de gemeente Barneveld. "We vinden het iedere dag belangrijk dat ieder mens gezien mag en moet worden." Gemeente Elburg geeft een vergelijkbare reactie. "We willen voorkomen dat het hijsen van vlaggen willekeurig wordt."

Raap vindt dit geen excuus. "Dat heb ik al zo vaak gehoord. Stel je bent een 14-jarige jongen die er achter komt dat hij op jongens valt en je hoort in de kerk dat dat fout is, dan kan het helpen als je langs het gemeentehuis loopt en de regenboogvlag ziet wapperen", geeft ze als voorbeeld. "Het effect van zo'n vlag moet niet onderschat worden. Ik vind dat dat de standaard zou moeten zijn in iedere gemeente."

Klik hier voor het volledige programma van Village People rondom Coming Out Day.