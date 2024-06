Geschreven door Noah Quist

17 juni 2024 14:46

Terugkeer dubbeldekker op sprintertraject niet haalbaar in toekomst





NUNSPEET - Het is niet mogelijk om dubbeldekkers terug te laten keren op het sprintertraject tussen Utrecht en Zwolle zonder dat de dienstregeling in de problemen komt, laat de NS weten als antwoord op de vragen die Nunspeets raadslid Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) stelde. Dubbeldekkers zijn langzamer, vooral op routes met veel stops zoals deze met dertien haltes. Sinds 2020 worden enkeldeks sprinters gebruikt, wat twee tot drie minuten tijdwinst oplevert.

Volgens de NS is er genoeg capaciteit in de sprinters tijdens zowel spits- als daluren, zolang alles volgens plan verloopt. Problemen ontstaan bij verstoringen, zoals uitval van treinen of veranderingen in de samenstelling. Een voorbeeld hiervan is op 25 mei, toen een sprinter met elf bakken (voor 793 reizigers) werd vervangen door een sprinter met zeven bakken (voor 507 reizigers).

NS wil op drukke trajecten sprinters met elf bakken inzetten en, na aanpassingen aan stations Bilthoven, Den Dolder en Utrecht Overvecht, tijdens piekuren zelfs sprinters met twaalf bakken die 859 reizigers kunnen vervoeren. “We hebben dit verzoek ingediend bij ProRail en die zijn voornemens dit eind van het jaar te doen. Omdat dubbeldekkers zwaarder zijn dan de nieuwe generatie sprinters, zou de nieuwe generatie sprinter nog steeds sneller zijn dan de dubbeldekker. Het is de bedoeling dat de twaalfdelige sprinters vanaf dienstregeling 2025 gaan rijden”, laat een woordvoerder van de NS weten.