Geschreven door Gerwin Peelen & Rik Bronkhorst | Omroep Gelderland

16 januari 2025 10:51

Tijdelijke stop op vergunningen na grote stikstofuitspraak





VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland geeft voorlopig geen nieuwe stikstofvergunningen af en neemt ook geen vergunningen meer in behandeling. Dat heeft provinciebestuurder Ans Mol woensdagavond gezegd.

De reden is dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State nog onduidelijk zijn. “Dat willen we eerst goed in beeld hebben", aldus Mol. Door de stikstofuitspraak is het veel moeilijker om te schuiven met stikstofvergunningen.

Ook moeten ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar opnieuw beoordeeld worden. Als er binnen een bedrijf was geschoven met stikstofrechten, was daar geen vergunning voor nodig, maar na de uitspraak is dat nu wel zo.

'Duizenden bedrijven geraakt'

Die uitspraak heeft grote impact. Bij de provincie moeten nu 270 zaken opnieuw worden bekeken, bij de gemeenten liggen nog veel meer van dit soort zaken. Agrarisch adviseur Fred van den Tempel denkt dat het in heel Gelderland om wel duizend zaken kan gaan. Ook bij de provincie denken ze dat het om veel meer zaken gaat.

Adviseurs vrezen dat veel boeren in de knel komen. Ze hebben nu een vergunning nodig voor iets wat ze al gerealiseerd hebben, maar de voorwaarden waarop die kunnen strenger zijn geworden.

Lees ook: 'Dit is waanzin' honderden bedrijven geraakt door stikstofuitspraak