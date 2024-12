Geschreven door Jarno van de Bor

12 december 2024 20:50

Tinet de Jonge-Ruitenbeek is nu officieel burgemeester van Nijkerk





NIJKERK – Tinet de Jonge-Ruitenbeek is donderdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Nijkerk. Tijdens een bijzondere raadsvergadering werd de CDA-politica officieel tot burgemeester benoemd door Henri Lenferink, de commissaris van de Koning.

Voor De Jonge-Ruitenbeek gaat met haar burgemeesterschap een grote wens in vervulling. Dat liet ze al op 4 oktober weten na haar voordracht door de gemeenteraad. "Ik had een droom. Die had ik niet twee jaar geleden, die had ik al als kind. Ik wilde heel graag de meneer met de glanzende schoenen van Nijkerk worden. Ik wilde dolgraag die burgemeester zijn die wij in Nijkerk hadden, waar mensen tegenop keken en die mensen mocht verbinden met elkaar."

Bekenden

Tijdens de vergadering waren vele bekenden aanwezig. Naast de familie van De Jonge-Ruitenbeek zaten ook een hoop oud-collega's uit Rotterdam in de zaal. Hier werkte De Jonge-Ruitenbeek bij de politie als teamchef van het basisteam Delfshaven. Verder waren de burgemeesters van omliggende gemeenten naar het Nijkerse stadhuis gekomen.

Tinet de Jonge-Ruitenbeek met haar gezin. Foto: VRMG

Na de beëdiging door Henri Lenferink werd De Jonge-Ruitenbeek werd toegesproken door onder meer stadsdichter René Speelman, medewerkers van het stadhuis, burgemeester Lambooij (Putten) en burgemeester Verhulst (Ede). Haar broer, Bert Ruitenbeek, blikte daarna terug op de jeugd van zijn zus.

Carrière

Tinet de Jonge-Ruitenbeek studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze begon haar werkzame carrière als communicatieadviseur bij de politie Nederland. Van 2007 tot en met 2017 was ze hier senior woordvoerder. Ze studeerde rechten en werd in 2017 politiekundige en teamchef districtsrecherche. Begin 2022 werd De Jonge-Ruitenbeek teamchef van het basisteam Delfshaven. Van 2014 tot en met 2022 was ze daarnaast politiek actief als raadslid en fractievoorzitter van het CDA in Zuidplas.

Verleden, heden, toekomst

Tot slot nam de kersverse burgemeester van Nijkerk zelf het woord. Ze gaf aan een speciale emotie te voelen bij alle aanwezigen in de zaal die haar verleden, heden en toekomst weerspiegelen. De burgemeester sprak ook haar speciale dank uit aan haar gezin. Als laatste richtte de Jonge-Ruitenbeek zich tot de Nijkerkers.

"U mag er op vertrouwen dat ik mij 100% in zal zetten voor alle 45.361 inwoners. Of u zichzelf nu een Hoevelaker, Veender of Niekarker noemt. Weet, ik ben uw burgemeester. En ik ben dit in de wetenschap dat ik dit niet alleen hoef te doen. Want de kracht van Nijkerk zit hem in het samen doen."

De handtekening wordt gezet. Foto: VRMG





Stadsdichter René Speelman draagt zijn eerste gedicht voor. Foto: VRMG





Henri Lenferink overhandigt 'Het Verhaal van Gelderland'. Foto: VRMG





De eed wordt afgelegd. Foto: VRMG

Kijk hieronder de speciale raadsvergadering terug.