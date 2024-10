Geschreven door Jarno van de Bor

3 oktober 2024 21:11

Tinet de Jonge-Ruitenbeek voorgedragen als burgemeester van Nijkerk





NIJKERK - De gemeenteraad heeft Tinet de Jonge-Ruitenbeek (CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Nijkerk. Dat werd donderdagavond bekend in een speciale raadsvergadering op het gemeentehuis. De Jonge-Ruitenbeek wordt de opvolger van Gerard Renkema (CDA), die sinds 2007 de drager van het ambtsketen is.

Irene Moes, voorzitter van de vertrouwenscommissie, gaf tijdens de raadsvergadering aan dat zij voldoet aan het door de gemeenteraad opgestelde profiel van een nieuwe burgemeester. "Een enthousiaste, charismatische netwerker met natuurlijk gezag."

'Juiste persoon'

Moes: “We zien in Tinet de Jonge een persoon die kracht en warmte uitstraalt. Ze is communicatief sterk, strategisch vaardig en toont leiderschap. We zijn daarom verheugd haar te mogen aanbevelen als onze nieuwe burgemeester en hebben er alle vertrouwen in dat zij de juiste persoon is om zich samen met ons in te zetten voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente.”

Tinet de Jonge-Ruitenbeek is momenteel werkzaam als teamchef bij de politie, van het Basisteam Rotterdam-Delfshaven. Ze is opgeleid in zowel communicatie als rechten. Ze heeft ervaring in het gemeentebestuur, onder andere als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zuidplas. Tinet de Jonge-Ruitenbeek is geboren en getogen in de gemeente Nijkerk. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen.

Vertrouwenscommissie

In totaal solliciteerden negentien kandidaten naar de functie van burgemeester in Nijkerk, zestien mannen en drie vrouwen. De leeftijden van de sollicitanten varieerden van 39 tot 61 jaar. Van dit lijstje namen maakte Henri Lenferink, Commissaris van de Koning in Gelderland, een eerste selectie van namen. Deze namen werden vervolgens besproken in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.



De vertrouwenscommissie voerde vervolgens gesprekken met kandidaten. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken gaven zij donderdagavond een advies aan de gemeenteraad tijdens een geheime raadsvergadering. Na afloop van deze vergadering werd de kandidaat-burgemeester officieel bekend gemaakt in een openbare vergadering.

Screening en beëdiging

Het advies wordt nu naar minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. De minister laat de voorgedragen kandidaat screenen en draagt deze vervolgens voor aan de Koning. De nieuwe burgemeester wordt namelijk officieel benoemd via een Koninklijk Besluit. Naar verwachting zal De Jonge-Ruitenbeek op 12 december worden beëdigd door de commissaris van de Koning.