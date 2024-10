Geschreven door Sophie van der Velden

9 oktober 2024 14:00

Toch geen storm in Nederland, donderdag wel stevige wind





VELUWE RANDMEER - Ex-orkaan Kirk, die als storm voor overlast zorg in Spanje, lijkt Nederland alsnog niet te gaan bereiken. Eerder deze week leek het er even op dat we ook hier met een storm te maken zouden krijgen, maar dat zou volgens de laatste verwachtingen dus niet meer ter sprake zijn.

Vandaag, woensdag 9 oktober, begon de dag op de meeste plaatsen droog. Zo ook in de regio. In de loop van de middag zal volgens Weeronline de bewolking toenemen. Voornamelijk in het zuidoosten zal het 's middags veel gaan regenen. In het noorden blijft het langer droog. De wind neemt eind van de middag af.

Matig tot krachtige wind

In de avond en nacht zal het vooral in het oosten en zuidoosten blijven regenen. In Limburg kunnen grote hoeveelheden tot 50 millimeter regen vallen. Morgenochtend, donderdag 10 oktober, zal de dag overwegend droog beginnen. Wel neemt de noordwestenwind toe tot matig en soms vrij krachtig.

Ook de rest van de dag zal de wind sterk blijven. Alleen aan zee zal de wind toenemen tot een harde wind van 7 Beaufort. 's Avonds zal de wind boven land afnemen. Daarna, vanaf vrijdag, komt er weer ruimte voor de zon en wordt het weer rustiger.