Geschreven door Tom Lohuis

4 februari 2025 9:15

Tot in de laatste minuten blijft het spannend in Vleuten voor Sparta/Djops





FLEUTEN | NIJKERK - Afgelopen zaterdag speelde Sparta/Djops tegen koploper Fiducia in Vleuten. Fiducia deelt die koppositie met Nova uit Bilthoven. De Nijkerkse korfballers bevinden zich inmiddels in het niemandsland tussen de koppositie en de degradatiestreep. De ploeg heeft zich inmiddels verzekerd van genoeg punten voor handhaving, maar raakte tegelijkertijd al te ver achterop om echt mee te doen om het kampioenschap en promotie.

Ondanks dat Sparta/Djops niet meedingt om de prijzen was de strijdlust aanwezig afgelopen zaterdag. De Nijkerkers pakten direct de voorsprong. Doelpunten van Siobhan Vedder, Bas Lohuis en Mirjam Top zorgden ervoor dat een stand van 1-3 op het scorebord kwam te staan.

Nek aan nek

Wat volgde was een vermakelijke eerste helft waar beide ploegen nek aan nek gingen. Beide teams varieerden aanvallend en er werden zowel afstandsschoten als korte kansen benut. Het achttal van Brenda Voortman wist met een kleine voorsprong (10-12) de rust in te gaan.

Na rust waren het opnieuw de Nijkerkers die het initiatief pakten. De ploeg liep via Sem Vreekamp en Tom Lohuis uit naar 11-14. Toen brak aan Nijkerkse zijde een periode van doelpuntendroogte aan. Fiducia scoorde zesmaal achter elkaar en wist de stand om te draaien naar 17-14. Vanaf dit moment moesten de Nijkerkers zich terugvechten om nog punten over te houden aan dit treffen. Dat lukte door treffers van Mirjam Top, Pim van Ramshorst, Sem Vreekamp en Bas Lohuis (18-18). Daarna was het Fiducia dat tweemaal scoorde.

Spannend tot de laatste minuut

Tot de laatste minuut werd het spannend in de Europahal in Vleuten. Fiducia liep opnieuw uit, maar in de laatste minuut kwam Sparta/Djops door een klein kansje van Tom Lohuis terug tot 21-20. Helaas voor de Nijkerkers bleek er nog te weinig tijd om toch een punt in de wacht te slepen. Fiducia kon opgelucht ademhalen, zij houden het kampioenschap in eigen hand.

Volgende week krijgt Sparta/Djops bezoek van Roda uit Westzaan. De vorige wedstrijd eindigde met 22-21 in een nipte overwinning voor Roda. Aanstaande zaterdag gaat de wedstrijd om 12:45 van start in sporthal Watergoor.

Doelpunten Sparta/Djops: Tom Lohuis 5, Mirjam Top 4, Sem Vreekamp 4, Bas Lohuis 3, Pim van Ramshorst 2, Siobhan Vedder 1, Nikki van Steeg 1