ITL dienst

ITL staat voor ‘Ignite the Light’. Dit is een maandelijkse dienst die gehouden wordt in de Gereformeerde Kerk in Garderen. De dienst is laagdrempelig en leuk voor zowel jong als oud. Elke maand hoor je schitterende muziek en boeiende sprekers.

Deze maand spreekt Karim Landoulsi en zal…