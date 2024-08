Geschreven door Eljakim Doorneweerd

30 augustus 2024 11:17

Tropische temperaturen op komst, zondag mogelijk warmer dan 30 graden



Deze foto is ter illustratie. Foto: Pixabay / StockSnap



VELUWE RANDMEER - Dit weekend kun je je opmaken voor zomers weer met tropische temperaturen. Vooral zondag wordt het uitzonderlijk warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Vandaag trekt er in het zuidoosten wat bewolking over met kans op lichte regen, terwijl elders in het land de zon af en toe doorbreekt. De temperatuur ligt tussen 20 en 23 graden.

Zaterdag wordt het zonniger met temperaturen die in het midden van het land al kunnen stijgen tot 25 graden of meer. Zondag belooft de warmste dag van het weekend te worden. In het midden van het land kunnen de temperaturen oplopen tot maar liefst 31 graden. Hoewel het zonnig is, kan het door de hoge luchtvochtigheid broeierig aanvoelen. In de avond bestaat er een kans op een enkele bui met daarbij eventueel onweer. Vooruitzichten voor volgende week geven aan dat het warm blijft met temperaturen rond de 25 graden. De kans op buien neemt echter wel toe. Bron: Weeronline