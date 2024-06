Geschreven door Ari-jan van de Bunt

15 juni 2024 14:17

Truckfestijn Nijkerk als vanouds groot succes



Mooie versierde vrachtwagens trokken door Nijkerk. Foto: A1 mediagroep



NIJKERK - Het truckfestijn in Nijkerk werd zaterdag 15 Juni weer gehouden. Ruim 100 vrachtwagens trokken in een lange stoet door Nijkerk en het buitengebied.

Door de inzet van veel vrijwilligers, bedrijven en hun chauffeurs wordt er voor mensen met een beperking een mooie dag verzorgd. De deelnemers werden ontvangen met een hapje en een drankje bij Hedin Automotive, waarna om 13:00 uur gestart werd met de tocht van ongeveer 20 kilometer.



Veel bedrijven deden mee. Foto: A1 Mediagroep



Vorig jaar kon de rit niet doorgaan vanwege een incident bij een soortgelijk evenement in een andere plaats. Het gevolg daarvan is dat er vanaf deze editie nog maar 1 deelnemer per auto mag zijn en dat deze ook gebruik maakt van de veiligheidsgordel. Alleen in bijzondere situaties waarbij begeleiding nodig is mag daar vanaf geweken worden.





Kijk hier naar de video van de truckersstoet