Geschreven door Jarno van de Bor

5 december 2024 11:50

Twee auto's total loss bij zware botsing op brug





NIJKERK - Bij een zware botsing op de Berencamperweg in Nijkerk, bovenop de brug over de A28, is donderdagochtend iemand ernstig gewond geraakt. Rond 7.00 uur raakten twee auto's elkaar. De impact was zo fors, dat beide wagens total loss raakten.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Eén van de betrokken personen, onbekend is of het om een bestuurder of inzittende gaat, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Brug afgesloten

De politie sloot de brug boven de A28 en een deel van de afslag richting die snelweg af na het ongeluk. Dat leidde tot meerdere verkeersopstoppingen en files in de omgeving. Een bergingsbedrijf is bezig de beide auto's weg te slepen. De nasleep van het ongeluk zal gaandeweg de ochtend nog voor hinder voor het verkeer zorgen.