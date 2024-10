Geschreven door Jarno van de Bor

7 oktober 2024 12:02

Twee bruggen aan de Stoutenburgerweg worden vervangen





TERSCHUUR | ACHTERVELD - De gemeente start begin november 2024 met de vervanging van twee bruggen aan de Stoutenburgerweg. Deze bruggen, die momenteel beschadigd zijn, hebben een beperking voor het maximale voertuiggewicht. Omdat de schade niet kan worden hersteld, worden de bruggen volledig vervangen. De werkzaamheden beginnen op 4 november en duren tot 20 december. De bruggen worden na elkaar vervangen, zodat er altijd één beschikbaar blijft voor het verkeer.

De eerste brug, bij de kruising Jan van Arkelweg en Stoutenburgerweg, wordt vervangen van 4 tot 26 november. Daarna is van 27 november tot 20 december de brug bij de Elleboogweg aan de beurt. Tijdens de vervangingen is het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk om het water over te steken, en wordt er een omleidingsroute ingesteld. Dit kan leiden tot extra reistijd.



Tijdelijke brug

Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke brug aangelegd, zodat zij tijdens de werkzaamheden het water kunnen oversteken. Op maandag 25 november is echter een volledige afsluiting gepland, waarbij de Jan van Arkelweg tot de Klettersteeg niet toegankelijk zal zijn, ook niet voor fietsers en voetgangers. Op die dag wordt nieuw asfalt aangebracht. De gemeente is in contact met aanwonenden om de bereikbaarheid af te stemmen.



Op woensdag 23 oktober 2024 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in Studio Achterveld, van 18.00 uur tot 20.00 uur. Hier kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden vragen stellen over de werkzaamheden. De gemeente raadt verder aan de Bouwapp te gebruiken of de website te raadplegen voor actuele informatie over de voortgang.

Geen beperkingen meer

Na de vervanging van de bruggen geldt er geen beperking meer voor het maximale voertuiggewicht. Eerder werd een soortgelijke brug aan de Lunterseweg vervangen. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de brug is weer volledig toegankelijk.