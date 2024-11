Geschreven door Sophie van der Velden

28 november 2024 13:44

Twee explosies in één nacht in woningen Nijkerk



In het huis aan de Isaac Sweersstraat vond de tweede explosie plaats. Foto: VRMG



NIJKERK - In de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 november hebben in Nijkerk twee zware explosies plaatsgevonden in woningen. Rond 3.30 uur vond een explosie plaats aan de Wikke. Ongeveer een uur later werd deze gevolgd door een explosie aan de Isaac Sweersstraat. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband.

De explosies hebben schade veroorzaakt aan beide woningen. De explosie aan de Isaac Sweersstraat heeft ook gezorgd voor schade aan omliggende woningen en auto's. Er zijn geen gewonden gevonden. De woningen zijn beiden gesloten om verdere onrust te voorkomen, schrijft de gemeente in een persbericht. Verband tussen explosies

De politie is bezig met een onderzoek naar de explosies en een mogelijk verband daartussen. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie geen uitspraken doen over de toedracht en omstandigheden. De gemeente en politie doen wel een dringende oproep aan inwoners die informatie hebben die bij kan dragen aan het onderzoek. De gemeente laat weten te begrijpen dat omwonenden geschrokken zijn en vragen hebben. Omwonenden hebben gisteravond dan ook een brief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over de incidenten. Weet jij meer?

Mensen die meer informatie hebben over de explosies wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 112, 0900-8844, het tipformulier van de politie of Meld Misdaad Anoniem.