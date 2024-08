Geschreven door Alexander Liethof | Omroep Gelderland

24 augustus 2024 10:27

Twee gewonden na harde botsing op berucht fietspad





BARNEVELD - Op het fietspad langs de Valkseweg (N801) bij Barneveld zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee gewonden gevallen. Het gaat om een scooterrijder en een fietser die hard met elkaar in botsing kwamen.

Volgens een 112-correspondent knalden de twee op het donkere pad frontaal op elkaar. Dat ging zo hard dat het voorwiel van de elektrische fiets volledig afbrak. Ook de scooter raakte zwaar beschadigd. Beide slachtoffers zouden met onder meer gezichtsletsel naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Onder invloed

Het ongeluk gebeurde net voorbij de Donkervoorterweg. De exacte toedracht is niet bekend. Volgens de correspondent wees een blaastest uit dat de jongeman op de scooter onder invloed was van alcohol. Agenten zijn achter de ambulance aangereden naar het ziekenhuis voor een bloedproef. Op het fietspad langs de Valkseweg gaat het vaker mis. Zo waren er in juni ook nog twee ongevallen waarbij gewonden vielen.