Geschreven door Jarno van de Bor

1 september 2024 16:06

Twee overvallen in centrum Nijkerk, politie op zoek naar dader



De Kruidvat in Nijkerk. Foto: Google Maps



NIJKERK - In het centrum van Nijkerk hebben zondagmiddag twee overvallen plaatsgevonden bij de Kruidvat en de Trekpleister. De politie is bezig met een grote zoekactie naar de dader en heeft via Burgernet een signalement uitgedaan.

Rond 14.45 uur kreeg de politie een melding binnen van een overval bij de Trekpleister aan het Molenplein. Een half uur later volgde een nieuwe melding van een overval bij de Kruidvat op de Singel. De politie vraagt om tips of beelden van de gebeurtenissen en benadrukt om niet zelf in contact te treden met de vermoedelijke dader maar direct 112 te bellen. Zowel de Trekpleister als de Kruidvat waren de rest van de dag gesloten. Signalement via Burgernet:

Politie Nijkerk zoekt i.v.m. overval man, 1.80 meter lang, donker blond haar, stoppelbaard, onverzorgd uiterlijk, grijze hoody met buidelzak, donkere (halve)joggingsbroek. Niet zelf benaderen, bel 112.