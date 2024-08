Geschreven door Sophie van der Velden

Uit deze gemeente in de regio emigreren de meeste mensen





VELUWE RANDMEER - De meeste gemeentes in de regio hebben een positief migratiesaldo. Dat betekent dat er meer nieuwe inwoners vanuit het buitenland bij kwamen, dan dat er mensen naar het buitenland emigreerden. Nunspeet is de uitzondering. Uit Oldebroek emigreerden in verhouding de minste inwoners, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2023 emigreerden 21 in Nederland geboren inwoners vanuit Oldebroek naar het buitenland. Dat staat gelijk aan 1 op de 1155 inwoners. Dit is het laagste aantal van de regio. Vanuit Putten emigreerden de meeste mensen. Hier vertrok 1 op de 437 inwoners naar het buitenland. Putten wordt gevolgd door Nunspeet en Ermelo. Hier emigreerden respectievelijk 1 op de 456 en 482 inwoners.

Terug uit het buitenland

Vanuit het buitenland keerden de meeste Nederlanders terug naar Harderwijk. Het gaat hier om 74 mensen. Harderwijk wordt gevolgd door Ermelo, waar 55 Nederlanders terugkeerden. Naar Barneveld keerden 47 Nederlanders terug uit het buitenland.

Migratiesaldo

Wat betreft het migratiesaldo is Nunspeet de uitzondering. In de meeste gemeentes verhuisden meer mensen vanuit het buitenland naar de gemeente, dan andersom. In Nunspeet was dit niet het geval. In totaal vertrokken drie mensen meer naar het buitenland dan er naar de gemeente toe kwamen. Het saldo is met 115 in Barneveld is het hoogst. De gemeente wordt gevolgd door Nijkerk (98) en Harderwijk (95).

Uit onderzoek van verhuisoffertes.com blijkt dat 28 procent van de Nederlanders in de toekomst naar het buitenland zou willen verhuizen. Gelderland ligt iets onder dit gemiddelde. 25 procent van de inwoners van deze provincie geeft aan te willen emigreren.