Geschreven door Jarno van de Bor

5 juni 2024 13:12

Uitbreiding stroomnet Nijkerk afgetrapt met informatiemarkt



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep



NIJKERK - In de Nijkerkse Campenbuurt is vanochtend de herinrichting van het stroomnet begonnen met een informatiemarkt voor buurtbewoners. Wethouder René Windhouwer (CDA) stak samen met medewerkers van Liander een symbolische stekker in het stopcontact. Daarnaast kregen omwonenden uitleg over de plannen en konden zij zien hoe elektriciteitshuisjes er aan de binnenkant uitzien.

Netbeheerder Liander gaat in Nijkerk het stroomnetwerk uitbreiden. De kabels worden korter gemaakt en het stroomnet krachtiger. Het eerste project is dus het gebied rond de Bruins Slotlaan en de Campenbuurt. Hier worden zeven nieuwe elektriciteitsruimtes gebouwd en drie vervangen. Ook worden er extra kabels gelegd en oude vervangen. Verder zal bij een deel van de woningen de verouderde huisaansluiting worden vervangen.



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep





Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep