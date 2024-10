Geschreven door Sophie van der Velden

23 oktober 2024 13:50

Vakantie op de Veluwe? Hier vind je de meeste accommodaties





VELUWE RANDMEER - Dat Gelderland, en vooral de Veluwe, een populaire vakantiebestemming is, wisten we al langer. Maar wist je ook dat in de top 5 van gemeenten met de meeste vakantieaccommodaties maar liefst 4 gemeenten uit de streek staan? Barneveld staat daarbij met stipt op 1.

Uit onderzoek van bungalowparkoverzicht.nl, op basis van cijfers van Kadaster blijkt dat er maar liefst 26.700 officieel geregistreerde accommodaties in de provincie zijn. Deze zijn verspreid over de gemiddelde gemeenten. In geen enkele andere Nederlandse provincie zijn zo veel overnachtingsmogelijkheden te vinden.

Vakantie op de Veluwe

In Barneveld hebben vakantiegangers de meeste keuze. Hier zijn maar liefst 4.004 accommodaties om te overnachten. In de gemeente zijn meerdere vakantieparken te vinden. Gemiddeld zijn er per 100 woningen in Barneveld 16 accommodaties geregistreerd. Dat is veel, want in Gelderland zijn het er gemiddeld 3 per woning.

Ook andere Veluwse gemeenten uit de streek blijken een ruim aanbod te hebben. Op de tweede plaats staat gemeente Ermelo met 2.584 accommodaties. Per 100 woningen in de gemeente zijn er 21 vakantieaccommodaties. Dat is dus zelfs meer dan in Barneveld. Putten staat op de vierde plaats en heeft 1.665 accommodaties (16 per 100 woningen). Nunspeet krijgt de vijfde plaats met 1.639 accommodaties (14 per 100 woningen).

Wist je dat...

Uit eerder onderzoek van het Steden en Streken Merkonderzoek is gebleken dat de Veluwe de populairste vakantiebestemming van Nederland is voor toeristen uit eigen land. Vakantiegangers waarderen vooral de natuur met de fijne wandel- en fietsmogelijkheden.

Lees ook: Veluwe favoriete vakantiestreek voor Nederlanders

Weinig mogelijkheden in Nijkerk

De andere gemeenten in de streek blijven enigszins achter in vergelijking met de eerdergenoemde gemeenten. Zo biedt Nijkerk de minste overnachtingsmogelijkheden, met slechts 377 geregistreerde accommodaties. In Harderwijk ligt dit aantal op 467 en in Elburg zijn er 485 accommodaties. In Oldebroek zijn iets meer mogelijkheden, hier zijn namelijk 499 accommodaties.