Geschreven door Hans Stam

23 september 2024 10:50

Valse competitiestart voor Sparta vrouwen 1





NIJKERK - De vrouwen van Sparta Nijkerk zijn de competitie gestart met een teleurstellende 1-2 thuisnederlaag tegen Helpman VR1. In een evenwichtige wedstrijd met heel weinig kansen aan beide kanten, waren het de Groningse dames die aan het langste eind trokken, daar waar een gelijkspel de verhoudingen beter zou hebben weergegeven.

De Spartanen kregen in de warming-up een tegenvaller te verwerken, toen Elvira Dokter geblesseerd afhaakte. En ook na 30 minuten moest er in de verdediging noodgedwongen worden gewisseld. Daardoor moest Sparta Nijkerk wat schuiven in de posities. Beide ploegen leken aan elkaar gewaagd. Helpman had de zaken zeker verdedigend uitstekend op orde en het was voor de Spartanen lastig om iets te creëren. De mogelijkheden lagen er wel degelijk, maar de eindpass was steeds niet zuiver. Omdat ook Helpman heel weinig creëerde, was een 0-0 ruststand een logisch gevolg.

Vertrouwen in een goede afloop

In het tweede bedrijf speelde Sparta Nijkerk wat meer naar voren en kreeg het steeds meer het idee dat een overwinning mogelijk zou moeten zijn. Helaas liep dat anders af. Een uitgelezen mogelijkheid in de 73ste minuut om op voorsprong te komen, werd in de counter genadeloos afgestraft door Helpman. Keepster Heidi Beerthuijzen, die tot dan weinig te doen had, werd omspeeld en Helpman stond op 0-1. Met nog ruim een kwartier op de klok had Sparta Nijkerk nog alle vertrouwen in een goede afloop, maar die hoop werd in de 79ste minuut de grond ingeboord, toen een Helpman speelster de bal van 40 meter geweldig binnenschoot.

Een slotoffensief van de Spartanen leverde, na eerst nog een bal op de lat van Lieke van den Akker, nog wel de 1-2 op (doelpunt Tara Kommer, assist Willemijn van Heerdt), maar de treffer kwam helaas te laat. Zo kon Helpman met de 3 punten in de bus terug naar Groningen en bleven de Spartanen met een kater achter. Volgende week zaterdag kans op revanche met opnieuw een uitwedstrijd tegen SDC Putten VR1, dat toch wel verrassend met 1-5 won bij HZVV VR1.