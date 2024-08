Geschreven door Sophie van der Velden

15 augustus 2024 11:53

Van de Meermin naar de Hoop: dit is waarom het de meest voorkomende molennaam is





VELUWE RANDMEER - Wat hebben de molens in Oldebroek, Harderwijk, Elspeet, Garderen en Nijkerk gemeen? Ze dragen alle vijf de naam 'De Hoop'. Het is dan ook de meest voorkomende naam onder de Nederlandse molens. Waar komt deze naam vandaan?

De Meermin Ook de molen in Harderwijk draagt deze naam dus. René van Beek is molenaar bij deze molen. Hij legt een stukje geschiedenis van de Harderwijkse molen uit. "In 1585 kreeg Harderwijk zijn eerste molen. Toen heette de molen De Meermin. Hij stond op de plaats waar nu het stadhuis staat." Helaas brandde de molen in 1909 af. Aan de boulevard werd een nieuwe molen opgebouwd. "De molen kwam uit Waddinxveen. Daar heette hij De Hoop."

Bouwpakketjes

Dat molens van de ene naar de andere plaats verhuisd werden, gebeurde vaker. "Het zijn een soort bouwpakketjes", lacht de molenaar. "Je kunt ze vrij eenvoudig in en uit elkaar halen." Zo kwam de molen De Hoop dus in Harderwijk terecht. In 1996 brandde de molen voor een tweede keer af. Op de oude plek mocht hij niet herbouwd worden, dus werd gekozen voor de huidige plek, bij de historische haven. Voor de opbouw van de nieuwe molen werd de romp van een molen uit Oldenzaal gebruikt, die eerder al in Weesp had gestaan. In 1998 draaide de nieuwe molen van Harderwijk voor het eerst.

De Hoop

Maar waarom krijgen de molens dan de naam 'De Hoop'? Het antwoord op de vraag is niet erg eenvoudig te geven. "Veel onderzoek is er niet naar gedaan", laat Van Gerven weten. "Het meest waarschijnlijk is dat de bouw van een molen de lokale gemeenschap hoop gaf voor een goede toekomst."

Dit erkent ook de molenaar uit Harderwijk. "Molens in een dorp zorgden dat er meer bedrijvigheid ontstond", legt hij uit. Fabrieken waren er vroeger nauwelijks. "Molens konden veel meer dan alleen graan malen", legt Van Beek uit. "Je kon bijvoorbeeld olie slaan of papier maken. Het was goed voor de economie. Dat gaf hoop op betere tijden."

Wens van de molenaar

"In de literatuur wordt ook genoemd dat de naam van een molen vaak een 'wens of gemoed van de molenaar vertolkt'. De Hoop heeft dan een positieve lading", laat Van Gerven weten. Mogelijk was dit in Harderwijk ook het geval. "Het was logischer dat de molen na de eerste brand gewoon de Meermin was blijven heten", stelt Van Beek. "Wellicht had de molenaar destijds hoop nodig, was het iets persoonlijks. Maar dat is speculatie", geeft hij toe.

Dierennamen

Veel molens kregen ook een naam van een dier. Zo staat in Ermelo molen de Koe, in Putten 't Hert en in Nunspeet de Duif. "Dat is omdat veel mensen analfabeet waren," weet Van Beek. Wanneer de molen naar een dier werd vernoemd, kon op de molen een afbeelding van het dier geplaatst worden. "Dan was het voor iedereen duidelijk hoe hij heette."