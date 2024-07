Geschreven door Sophie van der Velden

30 juli 2024 14:09

Vanavond mogelijk noorderlicht, dit is hoe laat je kans maakt om het te zien



Afgelopen mei was het noorderlicht goed zichtbaar, zo ook in Uddel. Foto: Johanneke van Donselaar

VELUWE RANDMEER - Weet je nog toen twee maanden geleden de talloze plaatjes van prachtig gekleurde nachthemelen voorbij kwamen? Misschien heb je het toen wel gemist, maar dan is er goed nieuws: vanavond en vannacht is er een kleine kans om het noorderlicht te zien.

"In theorie zouden we het noorderlicht moeten kunnen zien", vertelt Floris Lafeber van Weerplaza uit aan een mediapartner van VRMG. Die kans is te danken aan een zogenaamde zonnestorm. "Het is een behoorlijke uitbarsting van de zon", legt Theo Mulder van de Volkssterrenwacht Orion uit aan NH Nieuws. "Die deeltjes botsen met onze atmosfeer en dat levert het Noorderlicht op."

Minder goede omstandigheden

Tegelijk wordt er ook een slag om de arm gehouden door de weerman. Volgens Lafeber moeten we er niet op rekenen dat het zo helder wordt als dat we afgelopen mei zagen. "Toen waren de omstandigheden beter dan nu", stelt hij. Maar, "als je het echt goed wilt zien, kun je het beste tussen 23.00 uur en middernacht kijken', vertelt Mulder.

Donkere plek

De meeste kans om het noorderlicht te zien, heb je op een donkere plek, met weinig lichtvervuiling. Zoek dus een plek buiten de stad, met zicht op het noorden. Poollicht dat nog boven midden Scandinavië hangt kun je daar vaak zien hangen boven de noordelijke horizon. De lucht heeft dan een paarse of groene gloed.