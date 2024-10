Geschreven door Sophie van der Velden

1 oktober 2024 15:33

Veel activiteiten in Barneveld tijdens Week van de Veiligheid



Veel activiteiten in Barneveld tijdens de Week van de Veiligheid. Foto: Pixabay

BARNEVELD - Gemeente Barneveld organiseert volgende week, in de Week van de Veiligheid van 7 tot en met 12 oktober, verschillende activiteiten in het dorp. Het belang van samen signaleren en melden van onveilige situaties staat centraal.

De hele week worden er tal van acties en activiteiten georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met onder andere de politie. "Door alert te zijn en verdachte situaties te melden, kunnen we ondermijnende criminaliteit voorkomen", laat burgemeester Jacco van der Tak weten. "Inwoners spelen hierin een cruciale rol, samen met de gemeente, politie en andere partners."

Drugslab opsporen

Dit jaar staat het thema 'Herken de signalen, veiligheid begint bij jou' centraal. Om hierop in te spelen heeft de gemeente acties bedacht. De opvallendste is de speurtocht van 1 tot met met 5 oktober voor inwoners naar een lokbus met drugsafval en een drugspand. Deze locaties zijn in scène gezet om inwoners kennis te laten maken met de signalen van drugscriminaliteit. Vinders van het lab maken kan op een beloning.

Verder zal er op 5 oktober een Mobiel Media Lab van de politie in het centrum van Barneveld staan, waar je je mening kunt geven over de manier van communiceren van de politie. Stichting COPE zal 8 oktober een signaleringswandeling organiseren. Hierin wordt gedemonstreerd hoe de subtiele aanwijzingen herkend kunnen worden als ondermijnende criminaliteit.

Rijden onder invloed

Op 9 oktober wordt er een 3D Tripping Bike op het plein van de Meerwaarde geplaatst. Op deze fiets kunnen jongeren de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer ervaren met een virtual reality bril. 10 oktober kunnen inwoners tijdens de weekmarkt in gesprek met politie, boa's, de gemeente, ELAN, CJG, Welzijn Barneveld en de dierenambulance.

De week wordt 12 oktober afgesloten me teen actie van 'Responsible Young Drivers'. Een team van deze organisatie zal aanwezig zijn op het horecaplein om samen met boa's en politieagenten afspraken te maken met jongeren over het gebruik van alcohol en drugs als ze nog een voertuig moeten besturen. Aan het eind van de avond wordt aan de jongeren gevraagd een alcohol- en drugstest af te leggen. Bij een negatieve uitslag krijgen de jongeren een beloning. Bij een positieve uitslag wordt gezocht naar een veilige oplossing.

De komende tijd zal de informatie over deze week ook aangevuld worden op de website van de gemeente Barneveld.