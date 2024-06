Geschreven door Sierou de Vries

24 juni 2024 10:18

Veel reacties aangewezen locaties asielopvang





NIJKERK – Donderdagmiddag 20 juni berichtte VRMG dat verschillende omwonenden en naaste buren in Nijkerkerveen niet op de hoogte waren van het aangewezen stuk grond voor een mogelijk asielzoekerscentrum. De gemeente Nijkerk ziet dat asielopvang wederom veel vragen oproept en kwam vrijdagavond met een persbericht met de boodschap dat de gemeente aan het begin staat van de zoektocht en alles nog open ligt.

12 juni 2023 waren in Hoevelaken protestacties over de komst van een AZC in het Euretco-gebouw aan de Koninginneweg. De meest gehoorde klacht was dat omwonenden niet geïnformeerd waren en zich niet gehoord voelden door de gemeente Nijkerk. De gemeente Nijkerk beloofde bij een volgende zoektocht verbetering. Omwonenden in Nijkerkerveen hebben in ieder geval geen brief ontvangen en schrokken zich een ongeluk toen ze via social media vernamen dat zij straks buren zijn van asielzoekers. Kijk en lees het verhaal hier.

Reactie burgemeester Renkema

Renkema zegt in het persbericht: “Het staat nog niet vast waar de opvang zal komen, en ook niet of er gekozen wordt voor één of meer plekken. Het is nog een zoektocht en het is geen keuze tussen alleen deze drie locaties. Het kan ook zijn dat er voor één of meer andere geschikte plekken gekozen wordt.”

Burgemeester Renkema: “De ruimte is schaars en het is niet eenvoudig om geschikte locaties te vinden. Bij een eerste verkenning zien we de drie genoemde locaties als een mogelijkheid. We hopen dat hierdoor het gesprek op gang komt en dat er ook andere locaties naar voren komen. Want we hebben de inbreng van de samenleving nodig om tot een verantwoorde keuze te komen. En we hopen dat deze aanpak zal leiden tot meer ideeën voor geschikte plekken voor de opvang van asielzoekers en tot reacties die we kunnen gebruiken in de afweging bij het besluit hierover.”

VRMG heeft de gemeente afgelopen vrijdag gevraagd om een reactie, maar deze is tot nu toe niet gegeven.

Vragenlijst

De gemeente vraagt via een vragenlijst aan de inwoners om mee te denken over een geschikte plek voor de opvang van asielzoekers. Daarbij kan men ook aangeven waarom dit een geschikte plek zou zijn. De gemeente noemt zelf twee terreinen en een gebouw waar de opvang misschien zou kunnen komen. Ook hierover kan iedereen een mening geven. Er zijn al veel reacties binnen gekomen via de vragenlijst volgens de gemeente.

Vervolg

De gemeente gaat alle ideeën, argumenten, meningen en zorgen verwerken in een verslag. Dit verslag wordt openbaar. In september stelt het college van B&W een aantal mogelijke plekken voor aan de raad. In de overwegingen worden de ingediende ideeën, argumenten, meningen en zorgen meegenomen. Het verslag met alle reacties vanuit de samenleving wordt hierbij gevoegd. De raad besluit vervolgens over één of meer plekken voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Nijkerk. Daarna (oktober/november) gaat de gemeente in gesprek over een goede invulling van de gekozen plek(ken) met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen.



Meer informatie over asielopvang in Nijkerk is hier te vinden.