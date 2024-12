Geschreven door Kees van den Heuvel

2 december 2024 9:10

Veensche Boys haalt sportieve gram na op non-actief zetten trainer





NIJKERKERVEEN - Twee dagen na het op non-actief zetten van trainer Michael van den Berg heeft Veensche Boys sportief haar gram gehaald door het competitieduel tegen SVL te winnen. Op het sportpark aan de Nieuwe Kerkstraat werd het 2-0, waarmee Veensche Boys niet alleen de sores van zich afspeelde, maar waar zij aantoonden dat de slechte reeks van de afgelopen weken hopelijk tot het verleden behoort.

Vooral in de tweede helft speelden de Blauwe Helden ouderwets samba-voetbal en mag tegenstander SVL zwijnen dat het slechts bij een 2-0 einduitslag bleef. In een moordend tempo was Veensche Boys in alles een stapje sneller: alsof zij zichzelf wilden bewijzen dat het klaar is met alle negatieve impulsen die de hoofdmacht in zijn greep had.

Enorme boost

Aanvankelijk begon de wedstrijd tegen SVL nog redelijk onrustig waarbij geen van beide partijen een kans wisten te creëren. Wel claimde SVL nog hands in het strafschopgebied van Veensche Boys, maar dit werd niet gehonoreerd door de scheidsrechter. Vervolgens werd Tom van Donselaar getorpedeerd in het strafschopgebied - hij vloog letterlijk door de lucht - waarna een penalty werd toegekend aan de Blauwe Helden. Deze werd verzilverd door aanvoerder Nico van den Brom. Hierdoor kreeg het zelfvertrouwen van Veensche Boys een enorme boost en speelden ze zich beter in de wedstrijd. SVL kwam er niet meer aan te pas.

Na de rust scoorde Tom van Donselaar door de bal via een piepklein gaatje bij de eerste paal in de goal te werken. De grensrechter appelleerde nog voor buitenspel maar dit werd niet toegekend. Het enige verwijt dat Veensche Boys zich in de tweede helft nog kon maken is dat zij verzuimde om de voorsprong uit te bouwen. Verheugend was de terugkeer van de door een hamstringblessure gekwelde spits Corné Parol en de eveneens langdurig geblesseerde middenvelder Yasin Kurt.