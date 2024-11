Geschreven door Kees van den Heuvel

18 november 2024 10:00

Veensche Boys haalt volle buit tegen Victoria





NIJKERKERVEEN - Na twee verdiende verliespartijen heeft Veensche Boys weer drie punten vergaard in de Eerste Klasse F. Het Loosdrechtse Victoria werd zaterdag 16 november met 1-0 verslagen middels een benutte penalty van aanvoerder Nico van den Brom. Hetzelfde Victoria won eerder dit seizoen tijdens een oefenduel nog met 1-3 van de club uit Nijkerkerveen. Veensche Boys heeft zich hiermee geschaard in een grote brede middengroep in de competitie. Het verschil tussen de nummer 4 en nummer 10 is slechts 1 punt.

Beide ploegen starten afwachtend. Victoria had in de eerste helft het meeste balbezit en manifesteerde zich gevaarlijk voor de goal van de Veensche goalie Wessel Bosman, maar Veensche Boys wist zich kranig op de been te houden. Anderzijds verschalkte Veensche Boys diverse keren de achterhoede van Victoria maar werd regelmatig teruggefloten door de scheidsrechter, meestal wegens gevaarlijk spel.

Spannend kwartier

Na rust ontbrak het aan de juiste scherpte om Victoria in rouw te dompelen. Veensche Boys, zonder de wegens een hamstringblessure uitgeschakelde Corné Parol, had het betere van het spel maar de kansen werden niet verzilverd. In de zeventigste minuut werd Tom van Donselaar gevloerd in de zestien meter en aanvoerder Nico van den Brom mocht de penalty benutten, knalhard in de kruising. Vervolgens zwijnde Veensche Boys doordat een bal van Victoria binnenkant paal de goal verliet en doelman Bosman de bal alsnog klemvast had. Wat volgde was een heel spannend kwartier maar Veensche Boys gaf de winst niet meer uit handen.