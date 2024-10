Geschreven door Kees van den Heuvel

30 september 2024 12:28

Veensche Boys in tweede helft langs Hierden





NIJKERKERVEEN - Veensche Boys heeft haar eerste drie punten binnen in de eerste klasse. Het team van trainer Michael van den Berg won in een regioderby met 0-3 van Hierden. Al die goals vielen echter pas in de tweede helft, toen de club uit Nijkerkerveen eindelijk uit haar schulp vandaan durfde te komen.

De eerste 45 minuten waren voor de neutrale toeschouwers het aankijken niet waard. Veensche Boys was opnieuw zoekende naar de juiste vorm en leidde veel balverlies. Hierden deed het al niet veel beter, maar het had wel veel balbezit en voetbalde volgens het Hierden-publiek al stukken overtuigender dan vorige week in Kampen.

Grootste kansen voor Veensche Boys

Niettemin waren de grootste kansen in de eerste helft voor Veensche Boys. Corné Parol kon uitbreken, maar strandde in het zicht van de haven en Rody Buitenhuis hielp op onnavolgbare wijze een vrije schotkans om zeep, na een mooie voorzet van Parol. En verder stond doelman Wessel Bosman weer zeer goed zijn goal schoon te houden, opnieuw de man van de wedstrijd.

Na de rust een heel ander Veensche Boys. Hierden leek uitgeblust en kwam nauwelijks meer in het spel voor. Julian Buitenhuis scoorde uit een goed uitgespeelde aanval. Vervolgens was er een grote fout van Hierden-keeper Wouter Polhoud, die een terugspeelbal verkeerd verwerkte. En als de 0-2 niet was gevallen door de eigen goal, dan had Corné Parol de bal er wel ingepunterd. Corne Parol besliste het duel 20 minuten voor tijd.