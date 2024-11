Geschreven door Kees van den Heuvel

4 november 2024 10:43

Veensche Boys krijgt te weinig bij Putten





NIJKERKERVEEN - Veensche Boys heeft gestreden voor wat het waard was, maar heeft zaterdag 2 november alsnog het onderspit moeten delven in en tegen SDC Putten. Lange tijd leek de club uit Nijkerkerveen aan het langste eind te trekken, maar door deze aanvalsdriften lukten het de opponent uit Putten om gebruik te maken van de vrije ruimte bij De Blauwe Helden en gingen ze uiteindelijk de bietenbrug op. SDC Putten won de regioderby uiteindelijk met 4-1.

In de eerste helft had Veensche Boys niet alleen het veldoverwicht, het kreeg ook de meeste kansen op een goal. Maar de scherpte bleek onvoldoende. Zo hadden Nassim Barkoki en Corné Parol voldoende gelegenheid om de wedstrijd open te breken met een 100 procent schotkans.

Achterstand en eigen doelpunten

Putten kwam nauwelijks nog in de wedstrijd voor. Totdat Fabio Hendriksen van SDC aan zijn belager Alwin van Domselaar wist te ontsnappen, hij zette goed voor en Kelson Raven wist met een strak schot te scoren. Bij de tweede goal, vijf minuten later, een exact hetzelfde scenario. Hendriksen zette voor en ditmaal was het Lindo Pourchez die met een ongehoord mooie blinde hak doelman Wessel Bosman van Veensche Boys wist te verschalken. Even voor rust kon Veensche Boys nog wat terugdoen: na een prachtige solo van Bas van de Grootheveen scoorde Putten in eigen goal.

Ook na de thee ging Veensche Boys voortvarend van start, maar wist het vlak voor de goal geen potten te breken. Op een gegeven moment ontkwam de ploeg uit Nijkerkerveen er niet aan om voornamelijk nog opportunistisch te spelen en alles op alles te zetten om langszij te komen. Het omgekeerde gebeurde: Veensche Boys maakte een eigen goal wat zorgde voor de 3-1 en drie minuten in blessuretijd was het Putten die ook nog de 4-1 wist aan te tekenen.