Geschreven door Kees van den Heuvel

21 oktober 2024 9:26

Veensche Boys pakt volle winst in laatste minuut



Foto: Kees van den Heuvel



NIJKERKERVEEN - Veensche Boys heeft in het treffen tegen DOS Kampen de volle winst gehaald door in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd de 2-1 op het scorebord te zetten. Gezien het spelbeeld in de tweede helft was dit volkomen terecht. Veensche Boys staat inmiddels in de top 5 van de Eerste Klasse.

Veensche Boys begon aanvankelijk nerveus aan de wedstrijd. Hier en daar waren er plaagstootjes maar het ontbrak aan de eindpass. Daarentegen deelde DOS Kampen de lakens uit met de beste kansen. Zo belandde een doelrijpe kans op de doelpaal en gingen kansen van de Kampenaren ternauwernood langszij. Uiteindelijk lukte het toch om op voorsprong te komen. Ayoub Ben Ali Ahlaq kon van dichtbij inschieten en wist de goallie van Veensche Boys te verschalken. Onherkenbaar

Na rust bleek het aanvallende spel van DOS Kampen onherkenbaar geworden. Ze kwamen nauwelijks nog de middellijn over en het was Veensche Boys dat de ene na de andere kans kreeg, maar vooral Tom van Donselaar was niet gelukkig in de afronding. Net toen Nico van den Brom werd gewisseld en zijn aanvoerdersband werd overgenomen door Bas van de Grootevheen lukte het Bas bij zijn eerste balcontact als aanvoerder de verdiende gelijkmaker (1-1) te maken. Veensche Boys zette alles op alles om de winst in Nijkerkerveen te houden en die werd pas een minuut voor het einde van de wedstrijd veilig gesteld. Randje buitenspel kon spits Corné Parol zich bevrijden van opponent en hij schoot diagonaal raak. Eindstand 2-1. Volgende week wordt niet gespeeld maar daarna volgt de kraker tegen SDC Putten.