Geschreven door Kees van den Heuvel

28 januari 2025 12:46

Veensche Boys speelt met de handrem erop





NIJKERKERVEEN - Een gretig Veensche Boys heeft in het nieuwe jaar opnieuw niet de volle winst behaald in een competitiewedstrijd. Tegen DTS Ede werd 3-3 gelijk gespeeld. Een teleurstellend resultaat, aldus trainer Jeroen Peters die zijn team met de handrem erop zag spelen.

Opnieuw toonde Veensche Boys grote inzet, maar er werd slordig omgesprongen met de kansen. Sterker, in minuut 22 kwam de tegenstander uit Ede zelfs op voorsprong. Thom Stunnenberg schoot de bal diagonaal strak in de korte hoek: 0-1. Het antwoord van Veensche Boys volgde snel. Uit een hoekschop kopte verdediger Steven van Zanten raak. Direct daarna werd zelfs de 2-1 gemaakt, want na een prachtige voorzet van Jurre van den Brom schoof Julian Buitenhuis het tweede doelpunt erin.

Op de pijnbank

DTS lag op de pijnbank en Veensche Boys had even voor rust ook zomaar de marge verder kunnen verhogen, maar verzaakte daarin. Zo werd een kopbal van Tom van Donselaar prima gepareerd door de doelman van DTS. Na rust stormde het even voor de goal van de Edenaren, maar de goal viel aan de andere kant. Het was Benjamin Maria, voor de winterstop nog speler bij DUNO die direct zijn waarde bewees voor zijn nieuwe werkgever en de 2-2 maakte.

Even later waren de druiven helemaal zuur. Veensche Boys ging vol in de aanval maar vergat te verdedigen waardoor Thom Stunnenberg DTS op een 2-3 voorsprong bracht. Invaller Corne Parol wist - met nog een half uur te spelen - de stand weer gelijk te trekken. Hij gaf een doelkans van aanvoerder Nico van den Brom een extra zetje mee en maakte randje buitenspel 3-3. Het werd nog heel spannend en er werd lang doorgespeeld in blessuretijd maar uiteindelijk moesten beide partijen genoegen nemen met een puntendeling.