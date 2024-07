Geschreven door Jarno van de Bor

8 juli 2024 10:54

Veluwe favoriete vakantiestreek voor Nederlanders





VELUWE RANDMEER - Nederlanders gaan dit jaar het liefst op vakantie naar de Veluwe, dat blijkt uit het Steden en Streken Merkonderzoek. Onze streek dankt de populariteit vooral aan de mooie natuur met fijne wandel- en fietsmogelijkheden.

In het onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy eindigt de Veluwe net boven Zuid-Limburg. Ondervraagden gaven aan dat ze vooral de mix aan gastvrijheid en natuur waarderen in het zuidelijkste deel van Nederland. Toch voelen ze zich meer thuis op de Veluwe en gaan ze daar dus nóg liever heen. Texel completeert de top 3.



Sterke reputatie van Gelderland

De gehele provincie Gelderland staat in de top-3 van provincies met de sterkste reputaties. Alleen Noord-Brabant en Zuid-Holland staan boven onze provincie.

Over het Steden en Streken Merkenonderzoek

Het Steden & Streken Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Het onderzoek monitort de reputatie van de 100 grootste gemeenten en van alle Nederlandse streken en provincies. Sinds 2011 zijn 123.000 respondenten ondervraagd over de bekendheid, waardering, binding, bezoekintentie, groeiverwachting en reputatie.