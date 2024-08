Geschreven door Noah Quist

24 augustus 2024 22:03

Veluwe Randmeer getroffen door code oranje





VELUWE RANDMEER – Het is je vast niet ontgaan, de storm die dwars door Nederland denderde op zaterdagavond. Tussen 17.00 en 22.00 uur gold voor de provincie Gelderland code oranje en dat werd gevoeld. De ene na de andere melding van stormschade kwamen binnen en evenementen werden ingekort of zelfs afgelast. Van het broeierige weer is geen sprake meer, het is buiten flink afgekoeld. Later in de week zal de tempratuur pas weer stijgen.

In Hoevelaken vond de Dorpsdag plaats. Code oranje hield te organisatie echter niet tegen, het avondprogramma ging door maar het weer was een flinke spelbreker. De opkomst bleek een stuk lager te liggen dan voorgaande jaren en tijdens onweer en de windvlagen was het spannend. Men hield de parasols met man en macht vast om wegwaaien en erger te voorkomen. Later in de avond bleef het feestje nog aan en werd een muzikale toevoeging aan de avond gegeven. Omroep Gelderland maakte eerder bekend dat het programma voor de ballonfiësta in Barneveld afgelast was door het naderende noodweer. De organisatie liet aan hen weten dat de veiligheid van de bezoekers voor ging. In Ermelo was het om 18.00 uur even noodweer, maar voor de organisatie van Eat en Beat geen reden om het festival stil te leggen.

Veel stormschade

In de meldkamers van de brandweer was het druk. Op veel plekken in Nederland werd stormschade gemeld. In Ermelo kwam iets na 18.00 uur een melding binnen van een ongeval op het water, of dit gelinkt is aan het noodweer is niet duidelijk. Aan de Ericalaan en de Reigerstraat werd stormschade gemeld. Ook in Nunspeet druppelde de meldingen binnen. Van omgewaaide bomen op de weg, op auto’s tot schade aan campinggelegenheden. Mensen gingen op een creatieve manier om met het noodweer. Soms was het niet tegen te houden en zakte de opgezette tent op de camping in elkaar.

Tekst gaat verder onder de foto

De bomen lagen in Nunspeet op de weg | Foto: Gert-Jan Rekers | RTV Nunspeet

In Harderwijk en Putten werden rond 15.00 uur al stormschade casussen gemeld bij de meldkamer, daar bleek het toch eerder op de dag onstuimig te zijn. Elburg bleek het rustig te hebben. Op wat uitrukken van ambulances na bleef het daar stil wat betreft meldingen van stormschade.

Code oranje heeft de Veluwe Randmeer streek flink door elkaar geschud, maar komt nu weer tot rust en daarmee vervalt code oranje. Het blijft wel oppassen voor takken op de wegen en fietspaden als doen gemeenten er alles aan dit zo spoedig mogelijk op te ruimen. Bij schade is een melding bij de desbetreffende gemeente aan te raden.