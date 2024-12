Geschreven door Omroep GLD / Sophie van der Velden

13 december 2024 9:18

Veluwse gemeenten luiden noodklok over de wolf





VELUWE RANDMEER - Tien gemeenten op en rond de Veluwe luiden de noodklok over de groeiende wolvenpopulatie. "Het is tijd voor concrete stappen", schrijven de burgemeesters en wethouders donderdag in een brief aan Staatssecretaris Jean Rummenie van Natuur.

Volgens de gemeenten leiden de groeiende wolvenpopulatie en 'de wijze waarop het gedrag van enkele wolven zich lijkt te ontwikkelen' tot zorgen bij inwoners.

"Op en rond de Veluwe, en ook op andere plekken in de provincies Gelderland en Utrecht, zijn inmiddels vele confrontaties met wolven. Het aantal aanvallen op gehouden dieren is de afgelopen jaren sterk toegenomen (zie gegevens BIJ21)", stellen ze in de brief.

De brief aan Rummenie is ondertekend door de colleges van burgemeester en wethouders van Barneveld, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Scherpenzeel en Voorst. Daarin doen ze een dringende oproep aan de staatssecretaris om op korte termijn met onder meer helder landelijk beleid te komen en mogelijkheden tot beheer voor het bevoegd gezag (lees: de provincie) mogelijk te maken, zoals het aanpakken van de 'probleemwolf' en het zenderen van die dieren.

Conventie van Bern

De aanpassing van de Conventie van Bern is volgens de gemeenten 'een belangrijke, eerste stap'. "Maar voordat dat proces is afgerond en in Nederland is geïmplementeerd, zijn we weer een hele tijd verder, terwijl de wolvenpopulatie zich snel verder ontwikkelt", licht burgemeester Jacco van der Tak van Barneveld toe aan Omroep Gelderland.

Hij ziet een toename in de confrontatie tussen de wolf en mensen en dieren. "Inmiddels op wekelijkse basis." Van der Tak is zich er van bewust dat de wolf niet zal verdwijnen en dat we ermee moeten samenleven. "Maar er is een mismatch in waarmee de overheid kan handelen versus de veiligheidsbeleving van inwoners. Die maken zich zorgen of bijvoorbeeld hun kinderen nog wel veilig naar school kunnen fietsen of omdat er wolven op het terrein rondom het huis lopen", aldus de burgemeester.

De gemeenten doen nu een appèl op de staatssecretaris om beheermogelijkheden te versnellen om zo de toenemende ‘mismatch’ tussen de veiligheidsbeleving van inwoners en de voortgang van het ‘grenzen stellen aan de wolf’ te verkleinen.

Veiligheid inwoners

De veiligheid voor inwoners is voor de gemeenten het belangrijkste uitgangspunt 'zonder vrees voor wolven'. "Wanneer er niet snel verandering zal plaatsvinden aan de huidige manier waarop we ‘grenzen stellen aan de wolf’, zien wij de situatie alleen maar verder escaleren", aldus de gemeenten.

Peet-Jan Hueting kwam gisteren, donderdag 12 december, een wolf tegen bij de Stakenbergweg vlakbij Vierhouten. Hij maakte onderstaande video van het dier. "Ik let er nooit echt op, maar hij was niet te missen." Onveilig voelde Hueting zich niet in zijn auto. "Maar er loopt ook een fietspad. Als ik op de fiets had gezeten, was ik wel wat harder doorgetrapt, denk ik."