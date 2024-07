Geschreven door Sophie van der Velden

18 juli 2024 11:37

Veluwse voetbalclubs maken kans op KNVB Beker





VELUWE RANDMEER - Drie Veluwse amateurclubs zijn woensdagavond 17 juli ingeloot voor de eerste kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker. Het gaat om de clubs SDC Putten, DVS'33 Ermelo en Sparta Nijkerk. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 3 of woensdag 4 september.

In deze eerste kwalificatieronde werden 64 amateurverenigingen aan elkaar gekoppeld door Timo Reessink, hoofd competitie betaald voetbal bij de KNVB, en Jelle Vliek van FC De Bilt. Deze club bereikte afgelopen seizoen de halve finale van de districtsbeker West I.

Eerste kwalificatieronde

In de eerste kwalificatieronde nemen 36 teams uit de Derde Divisie deel, 24 uit de districtsbeker 2023/'24 en vier teams uit de Tweede Divisie. Acht andere teams uit de Tweede Divisie werden vrijgeloot en staan daarmee direct in de tweede kwalificatieronde. In deze ronde worden 32 wedstrijden gespeeld.

Tweede kwalificatieronde

In de eerste ronde neemt SDC Putten het op tegen Hoek. Sparta Nijkerk speelt tegen sv Laar en DVS'33 Ermelo tegen OJC Rosmalen. De winnaars van deze wedstrijd plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde. In de eerste ronde spelen de winnaars uit deze kwalificatieronde tegen periodekampioenen uit de Tweede Divisie en betaaldvoetbalclubs. In deze ronde zijn nog 21 teams over. Vorig jaar mochten DVS'33 Ermelo en Sparta Nijkerk ook al meedingen naar de beker. Putten is daar dit jaar bij gekomen.

Over de TOTO KNVB Beker

In de KNVB Beker nemen clubs uit heel Nederland het tegen elkaar op. Elk seizoen worden de kaarten opnieuw geschud en nemen grote én kleine clubs uit het land het tegen elkaar op. De winnaar van de eindstrijd zal instromen in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Afgelopen jaar won Feyenoord de beker.