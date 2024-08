Geschreven door Daniëlle Rabbinge | Omroep Gelderland

23 augustus 2024 15:54

Verdachte ontvoering Barnevelds kind 90 dagen langer vast





BARNEVELD - Een 53-jarige verdachte van de ontvoering van een anderhalf jaar oud kind uit Barneveld blijft 90 dagen langer vast zitten. Dat heeft de raadkamer besloten.

De man uit Amersfoort werd op 10 augustus aangehouden na een inval in een woning aan de Columbusstraat in Barneveld. Toen zijn ook twee mannen van 54 jaar uit Barneveld opgepakt. Zij zitten niet meer vast, maar blijven verdachten. Het is nog onduidelijk wat hun relatie tot het kind is.

Onderzoek

Het kind zou eerder deze maand in de nacht zijn ontvoerd en was de volgende ochtend weer terug bij de ouders. De politie en het Openbaar Ministerie zijn terughoudend met het delen van informatie over de zaak. Het onderzoek is nog in volle gang.