Geschreven door Sophie van der Velden

22 augustus 2024 14:48

Verdachten ontvoering kind uit Barneveldse woning voorlopig nog niet welkom in het dorp





BARNEVELD - Twee van de drie verdachten van de ontvoering van een kind uit een woning in Barneveld twee weken geleden, zijn nog altijd niet welkom in Barneveld. Burgemeester Jacco van der Tak besloot dat vandaag, donderdag 22 augustus. De derde verdacht zit nog in hechtenis.

Twee weken geleden, in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 augustus, werd een kind van anderhalf jaar ontvoerd uit een woning aan de Columbusstraat in Barneveld. De volgende ochtend was het kind weer terug bij de ouders. Drie mannen werden aangehouden, waarvan er nu nog één vast zit. Het onderzoek naar de ontvoering door de politie en het OM loopt nog. Hierover wordt in verband met privacy en het belang van het onderzoek geen informatie over gedeeld.

Noodbevel op naam

De twee verdachten die na het incident werden heengezonden, mogen Barneveld-dorp nog altijd niet in. Tegen hen blijft een 'noodbevel op naam' van kracht. Dat maakte de burgemeester vandaag bekend.

Zorg en ondersteuning

Eerder reageerde burgemeester Van der Tak dat de ontvoering veel impact heeft gehad in de wijk. "Het gevoel van veiligheid heeft een klap gekregen", stelde hij. Tegelijkertijd riep de burgemeester op tot rust en kalmte in de wijk. "Het is fijn om te zien dat de gevraagde kalmte in de buurt is gerespecteerd", vindt hij. "Ik heb de afgelopen dagen opnieuw aangegeven dat het gezin kan blijven rekenen op onze zorg en ondersteuning. Ook richting de buurtbewoners doe we wat we kunnen om bij te dragen aan een veilige wijk."