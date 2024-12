Geschreven door Eljakim Doorneweerd

6 december 2024 12:28

Vernieuwd Pastoriebos in Voorthuizen feestelijk geopend



Wethouder Mijntje Pluimers, de boswachter en schoolkinderen zijn blij met de opening van het bos. Foto: Erik van 't Land



VOORTHUIZEN – Op 4 december is het gemeentelijke deel van het vernieuwde Pastoriebos in Voorthuizen officieel geopend. Het Pastoriebos, dat uit verschillende delen bestaat, heeft een historische waarde en een monumentale status. Het gedeelte dat nu is vernieuwd, betreft het deel dat eigendom is van de gemeente.

Het Pastoriebos is een groene plek in Voorthuizen met enkele gebouwen rond de Nederlands Hervormde Kerk. De opening werd bijgewoond door de omgevingswerkgroep Pastoriebos, De Rozelaar, Ons Bedrijf, Boswachter Bennie en kinderen uit de buurt. Wethouder Pluimers sprak van het Pastoriebos als een 'groen hart' van Voorthuizen. In september is de samenwerking tussen de partijen begonnen met een eerste bijeenkomst, vervolgens werd eind november het ontwerp definitief vastgesteld. Enkele dagen daarna werd het Pastoriebos dus al feestelijk geopend.