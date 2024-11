Geschreven door Jarno van de Bor

15 november 2024 17:47

Verrassingen en speeches tijdens afscheid van Gerard Renkema





NIJKERK – Burgemeester Gerard Renkema heeft vrijdag zijn ambtsperiode afgesloten. Tijdens zijn laatste werkdag droeg hij voor de laatste keer de ambtsketen. Daarmee komt er na bijna 18 jaar een einde aan zijn tijd als burgemeester van de stad. Renkema begon zijn functie in april 2007 en groeide uit tot een van de langstzittende burgemeesters in één gemeente in Nederland.

Na afloop van de speciale raadsvergadering volgde een receptie. Even daarvoor werd een laatste verrassing onthuld. De multifunctionele ruimte in het gemeentehuis werd omgedoopt tot de Renkemazaal.

'Blijf met elkaar in gesprek' Na de toespraken van genodigden richtte Gerard Renkema zich nog eenmaal tot de aanwezigen in het gemeentehuis en de inwoners van Nijkerk. "Blijf met elkaar in gesprek. Dat geldt niet alleen voor het gemeentebestuur onderling, maar ook naar de samenleving toe."

Kijk hieronder de bijzondere raadsvergadering met het afscheid van Gerard Renkema terug. Tekst gaat verder onder de video. Gerard Renkema werd tijdens zijn afscheid ook meerdere keren verrast. Zo ontving hij de Nijkerkse Erepenning in Goud en het Ereburgerschap van de gemeente Nijkerk. "De heer Renkema heeft gedurende een periode van bijna 18 jaar als burgemeester een belangrijke rol gespeeld in het besturen van de gemeente Nijkerk. Hij was er als er lief of leed was bij de inwoners.", aldus plaatsvervangend voorzitter van de raad Patricia van Loozen.

Toespraken Renkema vertelde dat hij het als een eer beschouwde om samen met de Nijkerkers te werken aan de stad. Hij benadrukte hoe belangrijk die samenwerking is geweest in het streven naar verbetering en verbinding binnen de gemeente. Ook werd Renkema toegesproken door onder meer Ahmed Marcouch (burgemeester van Arnhem en voorzitter van de veiligheidsregio), Henk Lambooij (oud-raadslid en wethouder in Nijkerk en huidig burgemeester van Putten), Lucas Bolsius (burgemeester van Amersfoort), Mariëlle Broekman (wethouder gemeente Nijkerk), René Verhulst (burgemeester van Ede) en Jan Hofman (onder meer bestuurder van Stichting J.H. Donnerschool).

In een afscheidspeech sprak Renkema zijn dank uit aan de mensen die hem in zijn functie hebben gesteund. Hij noemde specifiek zijn collega's en familie, maar richtte zich ook tot de inwoners van Nijkerk.

Ambt viel zwaarder

Met zijn vertrek sluit Renkema een hoofdstuk af waarin hij bijna twee decennia een belangrijke rol speelde in het lokale bestuur van Nijkerk. De voormalig burgemeester gaf eerder aan dat het ambt hem steeds zwaarder viel. "Ik vond dat het erg druk was geweest. En dat was geen korte periode, dat was echt een langere periode. Dat begon met de coronatijd en vervolgens de dossiers die bijvoorbeeld met asielzoekers en vluchtelingen te maken hadden. Dat zorgde ervoor dat ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en soms zelfs in de nacht bezig was."

"Dat hou je wel een tijdje vol, maar op een gegeven moment duurde dat gewoon te lang. Dat was wel het moment waarop ik dacht: 'er is meer'. Dat werd ook ingegeven door signalen die ik van onze kinderen thuis kreeg. Zij zeiden: papa je bent altijd aan het werk. We zouden meer dingen samen willen doen."

Bekijk hieronder het afscheidsinterview met Gerard Renkema bij A1 Mediagroep.