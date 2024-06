Geschreven door Jarno van de Bor

3 juni 2024 17:17

Viaduct Watergoorsesteeg nu ook dicht voor voetgangers en fietsers





NIJKERK - Het viaduct aan de Watergoorsesteeg in Nijkerk sluit ook voor fietsers en voetgangers. Dat maken de gemeente en Rijkswaterstaat bekend. Sinds 18 april was het viaduct over de A28 al dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Rijkswaterstaat: "Uit nieuwe berekeningen is gebleken dat bij nieuwe schades aan de brug én gebruik door fietsers en voetgangers een kritische situatie ontstaat. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet meer kan garanderen." De overheidsorganisatie onderzoekt wat er nu met het viaduct moet gebeuren. Rijkswaterstaat is eigenaar van het viaduct en verantwoordelijk voor het beheer. De gemeente Nijkerk is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het verkeer over het viaduct.



Eerdere maatregelen

De schade aan het viaduct is mogelijk ontstaan na een zwaar ongeval op de A28 in 2017. Hierna werd al een maximum voertuiggewicht en aslastbeperking opgelegd. Uit een nieuwe inspectie die eerder dit jaar werd uitgevoerd kwam nieuwe schade aan de constructie naar voren. Hierdoor was het viaduct met borden en zandzakken per 18 april al afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers. Uit onderzoek blijkt nu dus dat de constructie niet meer veilig is op het moment dat er nog meer nieuwe schades ontstaan én de brug belast wordt door fietsers en voetgangers. Daarom is deze nieuwe preventieve maatregel nodig.

Omleiding

Het lokale verkeer wordt omgeleid via de Arkemheenweg, Bunschoterweg en Korte Holk. De afsluiting van het viaduct heeft geen gevolgen voor de doorstroming op de A28.