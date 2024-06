Geschreven door Noah Quist en Corné van de Streek

Video: Commissaris van de Koning John Berends: Wie is het en wat deed hij?





VELUWE RANDMEER - Commissaris van de Koning, John Berends, stopt met zijn werkzaamheden. Dit liet hij weten via een verklaring die Henri Lenferink voorlas tijdens de Statenvergadering. Lenferink is de plaatsvervangend commissaris van de Koning en zal voorlopig de taken blijven overnemen. De Gelderse cvdK legde in september zijn werk neer toen er ambtenaren klaagden over grensoverschrijdend gedrag, gepleegd door Berends. Hij verzocht zelf dat de Provinciale Staten onafhankelijk onderzoek zou doen, waarna hij nu besloten heeft zijn werk neer te leggen.

Op woensdag 19 juni hebben de Provinciale Staten van de provincie Gelderland gesproken over het onderzoek van KPMG naar het handelen van de commissaris van de Koning. In de Gelderlander werden beschuldigingen van ongewenst gedrag geuit, waarna de Provinciale Staten van Gelderland onderzoek hebben laten uitvoeren door KPMG. Hoewel in de bevindingen geen conclusies getrokken worden over het ongewenst gedrag worden er wel vraagtekens gezet bij de match tussen hem en de Gelderse provinciale organisatie, laat de Rijksoverheid op hun website weten. De heer Berends liet in zijn verklaring weten dat hij bereid is zijn taken neer te leggen als cvdK binnen de provincie om mogelijke onrust te voorkomen. Berends legt zijn taken neer tot het einde van zijn termijn, in februari 2025. Hij zal niet meer terugkeren in het provinciehuis en Lenferink is gevraagd om aan te blijven totdat er een definitieve opvolger is gevonden.

Voormalig burgemeester van Harderwijk

Berends werd geboren in Zwolle, waar hij naar de mavo en havo ging. Hij volgde daarna verschillende opleidingen en ging werken als student-assistent en als secretaris van de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarna werd hij actief in de politiek (CDA) en was hij wethouder en locoburgemeester. Op 1 maart 2005 volgde Berends zijn installatie als burgemeester in Harderwijk en in maart 2011 werd deze verlengd. In 2012 werd hij burgemeester in Apeldoorn waar hij tot 2019 actief was. Daarna werd Berends voorgedragen voor de functie van commissaris van de Koning, wat hij dus tot 19 juni 2024 deed.

