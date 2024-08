Geschreven door Jarno van de Bor

22 augustus 2024 0:37

VIDEO: Eerste avond Barneveldse Ballonfiësta spectaculair afgesloten met Nightglow



De Nightglow 2024. Foto: VRMG



BARNEVELD - De eerste avond van de Ballonfiësta 2024 is woensdagavond afgesloten met een 'Nightglow'. Deze spectaculaire lichtshow op muziek is inmiddels al jaren een van de hoogtepunten van het Barneveldse evenement. VRMG was er bij om de voorstelling vast te leggen.

De organisatie van de Ballonfiësta kan terugkijken op een prachtige eerste dag. Het weer was goed, het terrein stroomde vol met duizenden toeschouwers en de sfeer zat er goed in. Omdat het evenement dit jaar haar 40ste verjaardag viert werd er een speciale jubileum-lasershow bedacht. Daarna volgde de traditionele Nightglow waarbij 7 ballonnen op de muziek oplichtten. De Nightglow is tot en met zaterdag iedere avond te zien bij de Ballonfiësta in Barneveld. Bekijk de Nightglow 2024 in de onderstaande video.