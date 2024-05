Geschreven door Jarno van de Bor

27 mei 2024 17:42

VIDEO: Nijeboulers organiseren Nederlands kampioenschap petanque in Nijkerk



Foto: VRMG



NIJKERK - Zondagochtend was het een stuk drukker dan normaal op het terrein bij de Nije Boulers in Nijkerk. De Jeu de Boules vereniging was de gastlocatie voor het NK Petanque 2024. Onze verslaggeefster Sierou de Vries nam een kijkje en zocht uit wat het verschil is tussen jeu de boules en petanque.

Bekijk de reportage in de onderstaande video: