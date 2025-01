Geschreven door Jarno van de Bor

21 januari 2025 15:18

Vierde verdachte aangehouden na explosies in Nijkerk





NIJKERK – In het onderzoek naar een reeks explosies in Nijkerk heeft de politie maandagochtend opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Amstelveen. Hij werd gearresteerd in zijn woonplaats en wordt momenteel verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid.

Deze aanhouding volgt op eerdere arrestaties in de zaak. Eerder werden een 33-jarige vrouw uit Ridderkerk, een 19-jarige man uit Rotterdam en een 28-jarige man uit Schiedam opgepakt. Twee van hen zitten nog vast. De vrouw is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Serie explosies

De politie onderzoekt een serie explosies die eind november plaatsvonden in Nijkerk. Hierbij werden woningen aan De Wikke, de Isaac Sweersstraat en de Goudenregenlaan getroffen. In december werd ook een verdacht pakketje met explosief materiaal aangetroffen aan de Amersfoortseweg, dat door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) elders onschadelijk is gemaakt. Het onderzoeksteam kijkt daarnaast naar mogelijke verbanden met een explosie begin december in Tiel.

De politie vraagt mensen met informatie of beelden om zich te melden via 0900-8844 of het tipformulier op de website. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. De politie benadrukt dat alle tips vertrouwelijk worden behandeld en hoopt met hulp van het publiek meer duidelijkheid te krijgen over deze zaak.

