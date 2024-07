Geschreven door Eljakim Doorneweerd

19 juli 2024 11:09

VNOG en Sint Jansdal niet getroffen door wereldwijde computerstoringen



Deze afbeelding is ter illustratie. Foto: Pixabay / blickpixel

VELUWE RANDMEER – Er zijn wereldwijd computerstoringen, waardoor meerdere bedrijven en instanties te maken hebben met problemen. Zo kunnen bepaalde vluchten op Schiphol niet opstijgen en sommige ziekenhuizen moeten zelfs hun deuren sluiten. In de Veluwe Randmeer lijken de problemen vooralsnog mee te vallen.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) laat weten dat er momenteel nog geen berichten binnen zijn gekomen over een storing binnen de organisatie. Dit betekent dat hun dienstverlening nog gewoon op de normale manier kan plaatsvinden.

Het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk ondervindt ook nog geen problemen: “We zijn gelukkig niet getroffen, we hebben op onze locatie geen last van de storing. Wij zitten niet op hetzelfde systeem als waar de storingen plaatsvinden.”